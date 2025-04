Recursos pràctics per a fer del teatre una experiència enriquidora a l’aula

El teatre és una ferramenta educativa poderosa que potencia la creativitat, la confiança i la comunicació entre l’alumnat. A més, permet treballar habilitats lingüístiques, expressives i socials d’una manera lúdica i participativa.

Introduir representacions teatrals a l’aula no sols fa més dinàmic l’aprenentatge, sinó que també ajuda a fomentar el treball en equip i el desenvolupament personal de cada xiquet i xiqueta. Però, per on començar?

A continuació, oferim algunes propostes d’obres i tècniques per a posar en marxa un projecte teatral escolar.

Obres de teatre per a l’aula

Quan es tracta d’escollir una obra per a representar en classe, és important adaptar-se a l’edat de l’alumnat i a la temàtica que es vulga treballar. A les aules d’infantil i primària, els contes populars teatralitzats són una gran opció, ja que els personatges i els diàlegs són senzills i coneguts pels xiquets. Una bona proposta és El vestit nou de l’emperador, basat en el conte clàssic, que permet jugar amb el vestuari i la gestualitat.

També obres com La terra dels babaus de Carles Cano o La rateta que llegia a l’escala de Teresa Broseta ofereixen històries entretingudes i amb missatges educatius.

Per a secundària, es pot optar per peces teatrals amb diàlegs més elaborats i temàtiques socials. L’hostal de la Glòria de Josep Pasqual Tirado és un clàssic valencià que permet treballar el teatre costumista i el llenguatge popular. A més, adaptar fragments d’obres d’autors com Rodolf Sirera o Manuel Molins pot ser una manera interessant d’introduir el teatre contemporani valencià.

Tècniques per a iniciar-se

Abans de llançar-se a la representació d’una obra, és fonamental treballar tècniques que ajuden l’alumnat a perdre la por escènica i a desenvolupar habilitats expressives. Els jocs d’improvisació són una eina perfecta per a començar. Exercicis com la creació d’escenes curtes a partir d’una situació donada o el joc de l’espill, on dos alumnes imiten els moviments de l’altre, ajuden a guanyar desimboltura.

L’ús de màscares i titelles també pot ser útil, sobretot amb els més menuts, ja que facilita que es desprenguen de la vergonya inicial. A més, treballar la veu i la projecció a través d’exercicis de vocalització i lectura dramatitzada ajuda a preparar els xiquets i joves per a l’escena.

Idees per a fer una obra

Perquè la posada en escena siga un èxit, és important implicar l’alumnat en tot el procés, des de l’elecció de l’obra fins a l’elaboració de l’escenografia i el vestuari. Dividir la classe en diferents equips de treball (interpretació, decoració, il·luminació, guió...) permet que cada alumne trobe el seu lloc dins del projecte teatral.

Una idea enriquidora és treballar amb textos oberts o obres breus que permeten introduir modificacions i adaptar-se a la realitat de l’aula. Així, els alumnes poden reinventar finals, incloure nous personatges o afegir diàlegs propis, fomentant la seua creativitat.

Finalment, organitzar una representació davant d’un públic, encara que siga dins de l’aula o per a altres grups de l’escola, dona sentit a tot el treball realitzat i ajuda l’alumnat a posar en pràctica tot el que ha aprés. L’emoció d’eixir a escena i compartir la seua feina amb els companys és una experiència que recordaran sempre i que pot ser l’inici d’una gran passió pel teatre.

A més, aquesta experiència no sols afavoreix l’expressió artística, sinó que també enforteix la capacitat de treballar en equip, millora l’autoestima i ajuda a gestionar les emocions davant del públic.

A llarg termini, fomentar el teatre a l’aula pot generar una nova generació de joves amb més seguretat en si mateixos i amb una major sensibilitat cap a les arts escèniques, la cultura i la comunicació.