Vint anys d'aposta pel diàleg a l'institut

La violència no és una opció i el diàleg l’impulsen, a més, els mateixos estudiants. Per a posar en valor esta tasca, en la que també participa el professorat, les famílies i diferents associacions, el cap de setmana va estar ple d’activitats a l’institut. Concerts, un gran mural, teatre i debats van ser alguns dels punts de la programació, en la que va participar la comunitat actual d’ara i també del passat.

L’objectiu de tot plegat és crear una «cultura de la pau» que se mantinga i siga duradora i per això Àngels Martínez Bonafé —una de les docents que van craer l’equip de mediació—, apunta que este era un moment adequat.

«La festa tenia sentit ara, pels 20 anys, però també perque en un temps en el qual la guerra està tan tristament present i l’armamentisme torna a adquirir importància, això es reflectix en les aules i hem de fer vore als estudiants que hi ha una altra manera de resoldre conflictes, a través de la negociació i el diàleg, i que no vegen la violència com una via legítima», afegix la docent d’Història.

Persones implicades en la mediació a l'IES. / Fernando Bustamante

Així, amb esta filosofia, fa més de 20 anys que a l’institut públic de la Malva-rosa va apostar per crear equips de mediació —primer formant al professorat i, després, a l’alumnat i lesa famílies—; per a passar després als ‘activistes per la pau’; més endavant se va sumar la iniciativa ‘Stop diverfòbia’ —a càrrec de Rosa Sanchis, una referent en l’educació afectivo-sexual—; i, posteriorment, creant també un Observatori de la Convivència i Democràcia al centre, iniciativa que se suma a totes les anteriors i on l’alumnat treballa a mode dels «observadors de l’ONU».

Però per què l’institut va impulsar estes iniciatives basades en el diàleg i la mediació de conflictes entre iguals? «La línia de l’expedient, la disciplina, l’expulsió... fracassa una vegada i una altra. A males no s’aconseguix un bon clima al centre ni que millore la cooperació, com ensenyar que no guanya el més fort amb instruments que són punitius?», es pregunta la docent.

«No vam eliminar els càstigs, però sí que podem completar-los perquè siga més educatiu. La nostra funció és educar, no jutjar i en els equips de mediació l’alumnat s’implica per a trobar una solució», explica.

Entre iguals

Precisament, eixa és una de les claus. En problemes comuns que apareixen a l’institut, els mediadors són els propis alumnes, estudiants de 3r i 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat, que s’han format de forma voluntària i intervenen en els conflictes.

«Quan hi ha un problema, proposem als alumnes anar a mediació, en un espai habilitat per al diàleg, i els expliquem que allò valent és parlar amb l’altre i intentar generar una solució, així se crea un millor clima i els conflictes són un motiu per a aprendre», apunta Martínez.

Diu que en la majoria de casos, els adolescents accepten anar a mediació, tot i que al principi poden haver recels. Ahí és on entra la tasca de l’alumnat mediador, que parla entre iguals i està format per a reconduir les situacions, sempre que no siga un conflicte de gran envergadura, on sí que s’encarrega el professorat.

Samarretes especials. / Levante-EMV

Habitualment, l’alumnat voluntari comença a formar-se a 1r o 2n d’ESO per a fer la mediació els cursos posteriors, quan ja porten més temps al centre on, en molts casos, es convertixen en persones de referència per a la resta d’estudiants. Moltes vegades també estan assessorats pels majors de 2n de Batxillerat, que ja han realitzat eixa tasca anteriorment.

«‘La paraula és més valenta que els punys’ és una frase que els diguem molt, sobretot als xics, que tenen molt present la valentia i l’orgull, i per això els diguem que s’asseguen davant d’una taula i siguen capaços de fer una proposta», indica. A l’institut, la professora —ara jubilada— apunta que la majoria dels conflictes passen per rumors, relacions de parella, amistats trencades, masclisme, racisme, bullying o LGTBIfòbia...

La ‘política’ de pau i mediació al centre va acompanyada, durant tot el curs, d’un programa d’activitats culturals transversals que impulsen i donen valor científic i acadèmic a la solidaritat, la interculturalitat, el respecte als Drets Humans o altres valors.

«És molt important apostar pel diàleg i estes activitats culturals són una llavor a llarg termini. Després de 20 anys, és un repte que la mediació vaja reproduint-se i continue endavant. Els conflictes no desapareixen del tot, però sí que va baixar la quantitat d’expulsions i de violència. També ha millorat l’ambient i la cultura del centre, que és un IES que educa en la pau i la llibertat i en què la mediació i el diàleg donen poder, però del bo», defensa Àngels Martínez Bonafé.