Ana Ibáñez, experta en neurociència: «No podem educar a tots igual. Cada xiquet té unes intel·ligències»

Educar ja no pot limitar-se tan sols a transmetre coneixements acadèmics». Eixa va ser una de les idees clau que va deixar Ana Ibáñez en la seua intervenció en la conferència que va reunir famílies, professorat i experts en educació en el Caxton College de Puçol, per a reflexionar sobre com les innovacions en neurociència ofereixen un major coneixement del cervell i ens permeten actuar per a millorar el seu rendiment.

De manera pròxima i inspiradora, la fundadora de MindStudio, centre pioner a aplicar la neurociència al desenvolupament personal i educatiu, va defensar una idea tan senzilla com transformadora: «No podem continuar educant cervells com si tots foren iguals. Cada xiquet té unes intel·ligències més desenvolupades que unes altres, el seu ritme, la seua manera d’aprendre, i el seu món emocional. Entendre això és el primer pas per a acompanyar-los correctament».

Al llarg de la seua xarrada, va animar a les famílies i docents a mirar més enllà dels resultats acadèmics, apostant per una educació que potencie la creativitat, l’autoestima i la gestió emocional dels xiquets. En les seues paraules: «Si no hi ha esforç, no hi ha gaudi. Però si tot és esforç i avaluació constant, no hi ha espai perquè l’aprenentatge es convertisca en una cosa significativa. Hem d’ajudar-los a gaudir dels processos d’aprenentatge. Al fet que troben un equilibri entre exigència i gaudi perquè en eixe punt aconseguiran el màxim de cadascun».

Emocions: la base de l’aprenentatge

La ponent i escriptora del llibre "Sorprende a tu mente" (Planeta), també va insistir que el desenvolupament emocional no pot separar-se del desenvolupament cognitiu. La neurociència ha demostrat que el cervell necessita sentir-se segur i motivat per a aprendre amb eficàcia. «És important que hi haja espais on els alumnes actuen sense ser avaluats, on puguen ser lliures, explorar i equivocar-se sense sentir-se jutjats». Estes experiències, va explicar, activen zones del cervell relacionades amb el plaer, la motivació i la creativitat, fonamentals per a un aprenentatge durador.

Ana Ibáñez també va posar el focus en l’impacte que tenen les emocions negatives, com la frustració o la por a l’error, quan no es gestionen adequadament. «Quan un xiquet se sent contínuament qualificat es bloqueja. El seu cervell entra en mode defensa, i així no pot aprendre ni créixer». Per això, va instar el públic a cuidar els entorns d’aprenentatge, tant a casa com en l’escola, amb una mirada més empàtica i flexible.

En un moment de la conferència també va posar l’accent en la importància d’utilitzar el joc com a eina per a desbloquejar habilitats i connectar amb la motivació intrínseca: «Dissenyar un joc pot ser una activitat on els més menuts no només es divertisquen, sinó que també posen en marxa habilitats complexes: pensament crític, lògica, treball en equip, gestió de l’error… i, a més, gaudeixen». Ibáñez va tancar la seua intervenció destacant el valor d’estos fòrums educatius: «És molt bonic i esperançador veure a tanta gent interessada a educar des del cervell i des del cor».

Trobada amb alumnes

En la seua visita al Caxton College, la neurocientífica també va trobar temps per a mantindre un diàleg molt enriquidor amb estudiants de Secundària que van aprofitar per a plantejar-li preguntes per a millorar el seu rendiment i concentració en activitats quotidianes com l’esport o la preparació d’exàmens. Durant quasi una hora, van atendre a consells i les eines que poden ajudar-los a combatre el malestar, l’ansietat o la frustració; a més d’ajudar-los a enfortir la seua resiliència i afrontar amb confiança els reptes que se’ls presenten.