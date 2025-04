De l’Oceanogràfic al mar: la segona vida d’una ratlla papallona

Fa quasi dos mesos, una ratlla papallona va quedar atrapada per accident en les xarxes d’una embarcació de pesca a Gandia. Gràcies a l’avís immediat dels pescadors, l’animal, que estava en estat crític, va poder ser traslladat a l’Oceanogràfic de València, on va començar un procés de recuperació que ara ha culminat amb el seu retorn a la mar.

La protagonista d’esta història pertany a l’espècie Gymnura altavela, coneguda com a ratlla papallona o mantellina, i està catalogada com a «En Perill d’Extinció» per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). El seu hàbitat natural s’estén per aigües del Mediterrani i l’Atlàntic, encara que en els últims anys la seua presència ha disminuït de manera preocupant.

Quan va ingressar a l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la Mar (ARCA) de l’Oceanogràfic, l’estat de la ratlla era molt delicat. Els veterinaris van activar un protocol de cures intensives que incloïa suport vital, anàlisis clíniques periòdiques i una vigilància constant del seu comportament.

L’objectiu era assegurar-se que l’animal recuperara no sols la salut física, sinó també la seua capacitat de nadar i alimentar-se de manera natural, essencials per a poder sobreviure al seu medi.

Mantelina Oceanografic / l'Oceanogràfic

La recuperació no va ser fàcil, però gràcies al compromís dels veterinaris i biòlegs de l’Oceanogràfic i a la bona evolució de l’animal, la setmana passada va poder tornar a la mar.

La solta es va fer a la platja de Gandia, en un punt pròxim a on havia sigut trobada, per a minimitzar-li l’estrés i afavorir que s’adapte de nou al seu entorn.

Abans d’alliberar-la, els tècnics li van col·locar una marca identificativa. Este xicotet dispositiu permetrà localitzar-la en el futur, en cas que torne a quedar atrapada o necessite ajuda.

Este rescat forma part del programa de conservació i recuperació de fauna marina de la Fundació Oceanogràfic, que treballa activament per salvar espècies vulnerables com les tortugues marines, els cavallets de mar, els eriçons, els corals i els ous de tauró pintarroja.

Històries com la d’esta ratlla ens recorden que la col·laboració entre pescadors, equips de rescat i ciutadania és clau per protegir la biodiversitat marina.

Si veus un animal marí en problemes, telefona al 112.

L’Oceanogràfic i la seua Fundació tenen un servei de rescat de fauna marina operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, per a atendre fauna marina viva encallada en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.

L’atenció a tortugues marines i altres animals ferits o malalts és una de les seues principals línies d’actuació directa. Conegut popularment com l’»hospital de tortugues marines», l’ARCA és l’espai on cada any ingressen de mitjana unes 80 tortugues marines per a recuperar-se gràcies a les cures de l’equip veterinari.