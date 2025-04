Les Tendetes: un centre comercial dins l’institut

L’IES Conselleria de València ha tornat a obrir les seues portes a una nova edició de «Les Tendetes», consolidant un projecte educatiu impulsat pel departament de Comerç i Màrqueting, i amb la col·laboració dels departaments d’Informàtica i Comunicacions, Administració i Gestió i de 2n de l’ESO.

Este projecte, que ha realitzat la seua 4a edició, ha permés al seu alumnat aplicar els coneixements adquirits a l’aula en un entorn de comerç realista, creant un centre comercial simulat ple d’imaginació i aprenentatge.

Així, els estudiants, de diferents cicles i etapes formatives, no sols han dissenyat i muntat els seus propis negocis físics i en línia, sinó que també han gestionat l’atenció al client. Alguns exemples són negocis com botigues de cosmètica, instruments musicals, esport, floristeria, fundació de colònia felina, servei tècnic de reparacions o productes artesanals de teles capurganas.

L’alumnat de Batxillerat Artístic va aportar un valor afegit a l’espai comercial amb la seua exposició d’obres d’art. A més, com apunten des del centre, altres novetats d’esta edició han sigut la realització d’un homenatge als afectats per la dana i una campanya de recollida d’aliments per a gats.

Convidats

La inauguració va comptar amb la presència de la directora de l’IES Conselleria, Samira Owaidat, i de Marta Armendia, directora general d’FP; així com destacats professionals de l’àmbit empresarial valencià com Manuel Martínez, de MoMa Creative; David Mazcuñán, responsable de Relacions Externes de Nuevo Centro, i Gabriela Sales, recruiter en JYSK.