Més de 60 centres educatius passen per la Fira del Llibre de València

El futur del llibre, i bona part del present, recau en els joves lectors. Una de les senyes d’identitat de la Fira del Llibre de València és l’esforç en la programació d’activitats de foment de la lectura adreçades el públic infantil i juvenil.

Enguany, a més, en caure bona part de la fira en vacances escolars, s’ha impulsat la programació dirigida al públic familiar, especialment els matins dels cap de setmana i festius.

A més, com és habitual, els matins dels dies faeners en què la fira està oberta es centren en les activitats de foment de la lectura dirigides a alumnes d’escoles i instituts. Els centres educatius han seleccionat la seua participació en les setmanes prèvies a la fira, triant la seua activitat entre un ampli catàleg de contacontes, actuacions, tallers, teatre, etc. En conjunt passaran per les activitats de la fira més de 2.000 escolars, als que caldria sumar les classes que van a vore les casetes, acompanyats amb el seu professorat.

Les activitats adreçades a escoles i instituts tindran lloc en els diferents espais de la fira. La proposta ha hagut, un any més, de «penjar el cartell de complet». Hi han participat més de 60 centres educatius i s’ha hagut d’habilitar una llista d’espera. De la mateixa manera, bona part de la programació de la fira es dirigix al públic infantil i juvenil, assenyala l’organització. Nyac-nyac (el monstre menja llibres), Osito Tito i el ja «veterà» Gerónimo Stilton, personatges predilectes del públic infantil, visitaran recinte de la Fira del Llibre.

També passaran per la Fira autors i autores de gran tirada entre el públic juvenil, que sovint protagonitza les conegudes «cues de la fira», a la recerca de la signatura del seu escriptor o escriptora favorit, com Blue Jeans (3 de maig, 12:00 h), Cherry Chic (28 de abril, 17:30 h), Inma Rubiales (4 de maig, 11:15h), o Ana Punset i Diana Vicedo, autores de la saga Unicornia i la d’Annakadabra (3 d emayo, 11:30 h).

Activitats i trobades amb autores

Les activitats per als grups educatius, enguany, se centraran en els dies 29 i 30 d’abril i 2 de maig. Entre els tallers realitzats per l’organització destaquen Creació de punts de llibres, Creació de vilans i il·lustració de portades, i l’alumnat també tindrà la possibilitat de parlar amb dos autores. Són Fani Grande i Mercè Climent. Fani Grande explicarà a l’alumnat de Primària com funciona el cervell lector, com és d’important la lectura per a créixer i també la importància d’escriure, contar històries i compartir-les, tot això fomentant el diàleg durant l’activitat.

Per la seua part, Mercè Climent és autora de "No hi havia a València..." i "Més enllà dels murs", explicarà com aborda en els seus llibres temes molt importants en l’actualitat i que formen part del nostre dia a dia, com són la diversitat sexual i de gènere, la memòria històrica o l’auge reaccionari.

En esta activitat, l’autora aproparà als joves la seua feina com a escriptora i parlarà sobre la importància d’escriure amb un compromís social en els temps que corren. Són només dos exemples de les activitats previstes fins el 4 de maig.