Una nova guia per a combatre el sofriment de la dana

La psicòloga Esperanza Dongil, professora de la Universitat Catòlica de València (UCV), ha escrit una guia per a xiquets i adolescents afectats per la dana on s’oferixen pautes per a explicar el succeït, així com per a ajudar-los a afrontar la mort. El material està disponible gratuïtament online, al web de la SEAS, la Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Ansietat i l’Estrés.

Dongil, que és coordinadora de la Comissió d’estrés posttraumàtic i maltractaments de la SEAS, assenyala que la tragèdia «deixarà profundes petjades en tots, especialment en les persones que l’han viscut directament, sobretot xiquets i adolescents. Petjades que poden transformar-se en cicatrius futures si no reben el suport necessari».

A més, «el sofriment provocat per un esdeveniment tan desbordant com la dana pot afectar la visió del món i la confiança bàsica en el futur».

«Han viscut situacions increïbles i escruixidores, han vist els seus carrers plens d’aigua, cotxes amuntegats, edificis destruïts, barris devastats, falta d’aliments, llum, aigua, no han anat a escol... i, en el pitjor dels casos, han perdut familiars i amics», afegix.

Davant això, «la nostra responsabilitat és protegir-los, així com el seu benestar físic i emocional, ja que són els més vulnerables en situacions de crisis. Protegir-los significa no sols garantir la seua seguretat, sinó també oferir-los consol, comprensió i un entorn on puguen sentir-se segurs i volguts», subratlla.