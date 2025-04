Parlem de... Urbà Lozano. Una figura consolidada en la narrativa valenciana

Urbà Lozano (Alginet, 1967) és docent de Llengua i literatura, expert en didàctica i un dels narradors valencians més sòlids de les darreres dècades. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València, compagina l’ensenyament en secundària amb una trajectòria literària reconeguda i prolífica, que combina una escriptura treballada amb una gran habilitat per atrapar el lector a través d’històries plenes de força narrativa.

Premiat amb alguns dels guardons més importants del panorama literari valencià, Lozano ha construït un univers narratiu ple de matisos, on el passat traumàtic, els desitjos més íntims o la por a allò desconegut prenen cos amb naturalitat. Entre les seues obres destaquen Femení singular (Premi Vila de Teulada de Narrativa Curta), Plagis (Premi Ciutat de València), La trampa del desig (Premi Ciutat d’Alzira) o Vindrà la mort i tindrà els teus ulls (Premi Enric Valor de Novel·la). L’any passat va participar en la campanya «Llegir en valencià, sense por» de la Fundació Bromera amb el relat Que vinguen tronades!, una ficció que gira al voltant de la por als fenòmens meteorològics.

Urbà Lozano és una figura destacada en la literatura valenciana actual, amb una trajectòria consolidada i una veu única que s’ha fet sentir en diversos àmbits literaris. Les seues obres aborden temes universals amb una mirada profunda i personal, que no només captiven a qui les llegeix, sinó que també deixen una empremta duradora en la narrativa valenciana. Amb una combinació de rigor i sensibilitat per a plasmar les emocions, Lozano continua sent una referència indiscutible dins de la literatura en valencià.