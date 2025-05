La 17a edició d’Expociència serà la més inclusiva

El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) celebra este dissabte 10 de maig Expociència, la seua jornada anual de portes obertes, amb més d’un centenar d’activitats científiques, tecnològiques i d’innovació per a tots els públics.

Com cada any, la trobada està oberta al públic en general i tindrà lloc de 10:00h a 14:00h en les instal·lacions del PCUV i i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV), situades al campus de Burjassot-Paterna, i s’oferixen més d’un centenar de propostes per al públic familiar.

Amb el lema «Expociència sense límits», enguany la jornada tracta de reforçar la idea d’una divulgació científica i tecnològica més inclusiva i accessible. Per això, en esta ocasió, el programa destaca per un augment de les propostes inclusives.

Les activitats, plantejades des d’una perspectiva lúdica, han sigut dissenyades principalment per científics, científiques i personal tècnic dels instituts d’investigació de la Universitat de València —dos d’estos mixtos junt amb el CSIC—, situats en este espai per a la innovació i l’emprenedoria que és el Parc Científic.

Novetats

Entre les novetats destaca la posada en marxa de la «Carpa dels Sentits», un espai que reunirà diverses activitats dissenyades per a facilitar la participació de persones amb discapacitat. Entre elles es troba una experiència inclusiva d’escacs, organitzada per l’Associació Valenciana d’Escacs Educatius, en la qual s’utilitzen taulers accessibles per a persones amb discapacitat visual i s’estimulen el sentit estètic i l’orientació espacial.

També destaca la proposta de l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València (OAUV), que presenta una exposició de models tridimensionals de cossos celestes amb relleu, permetent la seua exploració tàctil.

Per la seua banda, l’Institut de Ciència dels Materials (ICMUV) oferix un taller que explora fenòmens com la tensió superficial i la transferència de càrrega a través d’experiments sensorials accessibles. L’Institut de Ciència Molecular (ICMol) suma una altra experiència inclusiva a través d’una activitat que simula el funcionament d’un microscopi de força atòmica, en la qual els participants han d’identificar objectes ocults mitjançant el tacte.

Gran mobilització

L’organització d’Expociència 2025 compta amb la col·laboració de quasi 900 persones, la majoria personal investigador i tècnic, i també entre elles prop de 70 estudiants universitaris voluntaris que actuen com a guies. En total, el públic podrà gaudir d’un centenar d’activitats.