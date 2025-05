Els instituts presenten els seus curts en la Filmoteca

La Filmoteca Valenciana acull hui la projecció, en sessió única, dels huit curtmetratges guanyadors de la tercera edició del programa educatiu CIMA10. L’acte està organitzat per l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIMA) i la plataforma Prime Vídeo, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura, a través del Institut Valencià de Cultura. Es podran vore els treballs audiovisuals de centres de tota Espanya, que són el resultat d’un concurs de guions basats en el «Decàleg de bones pràctiques per a construir relats més igualitaris i diversos», elaborat per CIMA, estudiants d’entre 16 i 23 anys van reflexionar sobre la necessitat d’identificar i derrocar els estereotips de gènere en els continguts audiovisuals.

La projecció comptarà amb la presència de Lucía Fernández de la Casa, guionista i directora del curtmetratge «La mateixa sang», produït pel IES Font de Sant Lluís de València. Al costat de la guanyadora estarà Laura García Andreu, directora, guionista i antropòloga (CIM), a més de mentora del projecte, i Verónica Ramos Sánchez, professora de l’IES Font de Sant Lluís.

Els treballs guanyadors d’esta edició en la categoria de centres especialitzats en formació audiovisual són «María», d’Almudena Castillero Soler d’School Training de Màlaga; «Namasté, amigo», de Mario Selvi Salvador de l’IES Vega del Turia de Teruel; «Senyoretes tranquil·les i senzilles», d’Alba López Hernández de la Universitat Autònoma de Barcelona; i «Sillas», de Bernat Aranda Onzain de la Universitat Pontifícia de Salamanca.

En la categoria de centres no especialitzats en formació audiovisual els curts guanyadors són «El guedeyu Cenicienta», d’Emma Pérez Velasco i Paula de Jesús Soto de l’IES Bernaldo de Quirós d’Astúries; «Fragmentada», de Clàudia Infants Sánchez de l’IES Plaza de la Creu de Navarra; «Giro de tornas» de Laura Guobadia Aimufua de l’IES La Ería d’Astúries; i «La mateixa sang», a més del treball de l’IES Font de Sant Lluís de València.

Quasi 250 propostes educatives

El concurs va rebre un total de 274 propostes procedents de 23 províncies espanyoles; i un jurat de figures del sector audiovisual va ser l’encarregat de seleccionar els huit guions que acabarien rodant-se a Astúries, Barcelona, Navarra, València, Salamanca, Terol i Màlaga.

Els projectes guanyadors han comptat amb un premi en metàl·lic de 800 euros i una dotació econòmica per a la seua producció de fins a 2.000 euros, així com assessories de guió i formació en diferents aspectes creatius i tècnics en totes les fases de producció, acompanyats per professionals vinculades a CIM i Prevalga Vídeo.

A més, els responsables dels projectes guanyadors han comptat amb reconegudes dones cineastes com a mentores en tot el procés de creació dels curts. Les mentores han sigut Laura García Andreu, Gemma Blasco, Marta Lallana, Jenifer de la Rosa, Sabrina Muhate, Sara Condado, María Monreal i Alicia Moncholí.