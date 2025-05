First Lego League: més que una competició

La ciència i la tecnologia es donen cita en un col·legi de València que, en els últims 14 anys, s’ha convertit en tot un referent no sols en la Comunitat Valenciana o Espanya, sinó a tot el món. I ho fa gràcies a l’Invictus, un equip d’alumnes del Col·legi Pureza de María Cid, que aconseguix un èxit internacional darrere l’altre en una de les competicions de ciència i tecnologia —sobretot robòtica—, més prestigioses per als estudiants d’ESO i Batxillerat: la First Lego League Challenge, on cada any arrasen des de fa més d’una dècada.

Enguany no ha sigut una excepció i l’equip Invictus del Pureza de María Cid ja està a Sud-àfrica, per a competir en la First Lego League Open Africa, que tindrà lloc del des de hui fins al diumenge, del 7 al 9 de maig. D’esta manera, i abans fins i tot d’iniciar la competició, el conjunt ja ha fet història, ja que s’ha convertit en el primer equip espanyol a competir en quatre continents diferents en els últims anys: Europa, Amèrica, Oceania i, ara, Àfrica.

Invictus va començar a participar en la First Lego League en 2011 i, des d’aleshores, s’ha fet amb més de 30 premis i ha passat per sis finals internacionals. La primera va ser en 2017, quan van acudir a l’Àsia-Pacific Open Championship, seguida a l’any següent per l’Estonian Open Invitational i, en 2019, al World Festival a Detroit (els Estats Units). Ja en 2021, l’equip va aconseguir plaça en una altra final, la Virtual Open Invitational (2021), plaça que va ratificar dos anys més tard per a la Razorback Open Invitational, a Arkansas (els Estats Units). L’any passat van tornar a repetir la gesta en el World Festival de Houston (també als Estats Units).

Invictus. / Levante-EMV

Este palmarés, expliquen des del centre concertat, els ha valgut ser considerats com el millor equip de la Comunitat Valenciana i un dels millors d’Espanya, a més de ser guardonat per l’Ajuntament de València, que li ha concedit dues vegades un dels Premis d’Innovació Ciutat de València amb els projectes «Monitoratge i detecció prematura d’embossos en sistemes de sanejament» i «On the Move».

Enguany, Invictus va començar la seua temporada prenent part en el torneig classificatori organitzat per l’associació Ingeniera Soy i la Càtedra Steam del Consell Social de la Universitat Politècnica de València, on es va alçar per setena vegada amb el primer premi i, per això, van representar a la Comunitat Valenciana en la gran final d’Espanya, que es va celebrar al final de març a Galícia.

Va ser allí on l’equip va aconseguir el seu bitllet per a la competició de Sud-àfrica, que hui comença. Cal recordar que este 2025-26, la 19a edició de la First Lego League a Espanya ha tingut un total de 34 esdeveniments classificatoris i que al de València van assistir més de 6.000 persones.

Un programa educatiu internacional

A Sud-àfrica, Blanca, Nacho i Nick —els integrants de l’equip valencià que han pogut viatjar— competiran contra quasi 90 formacions de diferentes països. La First Lego League és un programa internacional educatiu promogut per Lego Education i la Fundació First, que fomenta les vocacions tecnològiques entre l’estudiantat mitjançant experiències d’aprenentatge basades en robòtica i àrees STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Cada any, es presenta un desafiament real, per al qual els adolescents han de proposar solucions. Enguany el repte és ‘Submerged’ —sobre els oceans i fons marins— i mitjançant el pensament creatiu i la tecnologia Lego, els participants han estat treballant durant mesos en un projecte d’innovació i en el disseny i programació d’un robot Lego.

Jordi Mateu i Juan Olmeda són els ‘entrenadors’ de l’equip Invictus, del qual van formar part quan eren estudiants al Col·legi Pureza de Maria. En este cas, l’equip l’integren estudiants de 6é de Primària i 1r, 2n i 4t d’ESO, i van entrant nous integrants cada any, mentre que alguns majors que ja han competit es queden per a assessorar els nous participants.

És el cas de Juan Olmeda, que va passar per la First Lego League fa 10 anys. Explica que enguany l’equip ha treballat sobre la falta d’informació en temps real que hi ha dels oceans, i per això ha posat en el seu robot sensors que es poden submergir i que envien informació a través d’una xarxa de boies.

Explica que l’èxit de l’Invictus són les hores que dediquen. «Vam passar de treballar a les assignatures, a fer-ho en horari extraescolar i anar augmentant les hores a mesura que s’apropen les competicions i també en vacances. Són moltes hores, quedant tots els dies... és una suma d’esforç, temps i dedicació». Olmeda també destaca que, amb tants èxits, «el coneixement se transmet de generació en generació, hi ha un background i un aprenentatge continu».

Alguns dels membres de l'equip en una competició passada. / Levante-EMV

Esta reconeguda competició és un motiu perquè l’estudiantat desenvolupe hàbits d’aprenentatge, valors i treball en equip per a defensar el seu projecte d’innovació i per a dissenyar, construir i programar un robot que competix per a superar el major nombre de missions. L’objectiu és, amb un to lúdic i divertit, involucrar a l’alumnat i fomentar les disciplines Steam (Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

«No és com un hobby o una extraescolar, sinó que és una competició que t’ensenya a conèixer més el món real. A mi m’ha agradat tant que m’ha motivat a intentar ajudar a que es conega i més gent participe», diu Olmeda.