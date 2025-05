La Generalitat promou el coneixement de la UE amb pel·lícules per als instituts

La Generalitat, per a fomentar la consciència dels valors europeus, ha organitzat activitats per al Dia d’Europa, que es commemora cada 9 de maig. En este sentit, la Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic ha dissenyat la iniciativa «Europa a través del cine», per a projectar i treballar pel·lícules relacionades amb Europa en els centres educatius públics i concertats d’ESO i Batxillerat.

Els centres poden sol·licitar l’accés a una plataforma en la qual trobaran un catàleg de pel·lícules seleccionades per a treballar sobre els valors d’Europa.

Entre els films que es podran visionar fins al divendres 9 de maig es troben "Sala de profesores", "Descubriendo a Anna Frank", "Madame Curie", "Bajo las estrellas de París" o "Volando juntos".

A més, els docents poden descarregar-se material pedagògic amb activitats per a aprofitar en classe els continguts de cada pel·lícula, relacionar-los amb els currículums de les assignatures de les etapes i propiciar un debat a l’aula.

Paral·lelament, també s’han convocat tres concursos de dibuix, microrelats i fotografia perquè xiquets i xiquetes, adolescents i joves, que cursen els estudis en centres educatius de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, puguen reflexionar sobre la celebració del Dia d’Europa de la manera més creativa possible.