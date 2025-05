Parlem de... Lourdes Toledo

Lourdes Toledo (València, 1970) és una autora i periodista amb una trajectòria sòlida i coherent, marcada pel pensament crític i la passió per la cultura. Amb formació en Magisteri i Periodisme, ha combinat sempre l’escriptura amb la docència, especialment en l’ensenyament de llengües i en la formació de docents, àmbits que l’han connectada amb la paraula des de perspectives molt diverses.

Després d’una etapa docent als Estats Units, continua desenvolupant una intensa activitat formativa a través del CEFIRE i de l’Escola d’Adults alhora que imparteix tallers d’escriptura i cursos de crítica literària.

Com a periodista, ha col·laborat amb mitjans com eldiario.es, Levante-EMV, La Veu dels Llibres, L’Espill, Caràcters o L’Avenç, on ha desplegat una mirada afilada i una escriptura rica en matisos, centrada sovint en qüestions de cultura, llengua i identitat. També ha estat impulsora i coordinadora de revistes com Caràcters i Compactus.

En l’àmbit literari, ha publicat llibres que transiten entre l’assaig, el dietarisme i la crònica amb una veu pròpia, honesta i reflexiva. Entre les seues obres destaquen "Amèrica endins"(Bromera, 2019) i "La inquietud. Dietari 2018-2019" (Pagès, 2021) entre altres.

Amb una producció que destaca per la qualitat, la sensibilitat i la capacitat d’anàlisi, Lourdes Toledo s’ha convertit en una figura destacada de les lletres valencianes contemporànies, amb una veu crítica que contribueix a fer més ric i viu el nostre ecosistema literari.