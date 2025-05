PROA, l’alternativa de l’Oceanogràfic als campaments juvenils d’estiu

L’estiu està a punt de començar, i amb ell arriba una oportunitat per als adolescents interessats a explorar el món marí i contribuir a la seua protecció.

La tercera edició de l’Escola d’Estiu ‘Proa’ de l’Oceanogràfic es presenta com una travessia única cap a l’aprenentatge i l’acció en favor dels oceans. Dirigida a estudiants de 1r a 4t d’ESO —entre els 12 i els 16 anys—, esta experiència es desenvoluparà en dos torns d’una setmana cadascun, del 30 de juny a l’11 de juliol, amb activitats divulgatives i educatives.

La programació de l’Escola d’Estiu de l’Oceanogràfic s’ha dissenyat meticulosament per a oferir una àmplia gamma de tallers, tant dins com fora de l’aquari. Els participants podran submergir-se en el coneixement dels ecosistemes marins i aprendre les estratègies pràctiques més importants per a mitigar el canvi climàtic.

Una setmana immersiva

Des d’explorar els esculls de coral tropicals fins a endinsar-se en les gelades aigües de l’Àrtic, els joves exploradors tindran l’oportunitat de conéixer de prop la diversitat i la fragilitat de les nostres mars i oceans.

Els tallers educatius, dirigits per l’equip d’Educació de l’Oceanogràfic, oferiran als participants l’oportunitat de presenciar alimentacions en viu d’espècies com les tortugues marines i gegants, a més de taurons. A més, s’exploraran les àrees de conservació i recuperació d’animals de la mar, brindant una visió detallada dels esforços dedicats a protegir la vida marina.

S’exploren àrees de conservació i recuperació d’animals. / Levante-EMV

Tanmateix, els estudiants tindran l’oportunitat d’estar amb els cuidadors de l’Oceanogràfic i participar en una sessió científica amb els dofins, supervisada per experts en benestar animal. Esta trobada proporcionarà una visió privilegiada de la comunicació entre estos animals i la importància de la seua conservació.

Per a una immersió encara més completa, també tindran l’oportunitat d’experimentar el cinema 4D més gran d’Espanya, on els efectes sensorials transportaran als espectadors directament al món submarí.

Activitats nàutiques i tortugues

La setmana culminarà el divendres amb una jornada d’activitats nàutiques en les «Escoles de la Mar» de Borriana, de la Conselleria d’Educació, en les quals els participants podran gaudir d’una àmplia gamma de sessions aquàtiques sota la supervisió de professionals qualificats. Entre les activitats previstes per a este dia es troba també la solta d’una tortuga marina recuperada en l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals (ARCA) de la Mar de l’Oceanogràfic (CACSA – GVA).

Este esdeveniment tindrà lloc en la mateixa platja de Borriana, on els participants podran posar-li un nom a la tortuga abans de retornar-la a l’oceà, simbolitzant així el seu compromís amb la conservació marina.

Inscripcions ja obertes

Les inscripcions per a esta experiència ja estan disponibles en la web del Oceanogràfic, oferint als adolescents l’oportunitat de formar part d’una travessia inoblidable cap al coneixement i la protecció dels oceans.