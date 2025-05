Com sona l'ESO: Un moviment educatiu i musical de 1.600 veus

Com sona l’ESO complix enguany 26 edicions i ja ha celebrat la seua habitual trobada la segona setmana de maig. Des de l’any 2000 han sigut moltes les poblacions valencianes, catalanes i mallorquines que han acollit l’espectacle i este curs ha sigut a Gandia.

El projecte va començar com una trobada entre els centres on treballaven alguns amics, professors de Música amics d’instituts públics, i amb els anys ha anat creixent i canviant el format de la seua obra artística.

Al llarg de tot el curs, l’alumnat dels centres participants treballa tots els elements musicals i de posada en escena d’una obra d’una hora de durada creada per a l’ocasió i, després de tres dies tots junts en el destí triat i fent els últims assajos, l’última nit se presenta al públic. A Gandia, la trobada va iniciar-se el passat dimecres i va durar fins divendres i, malgrat la pluja, va poder presentar-se l’obra, a un públic de 5.000 persones i un streaming d’altres 9.000.

Este curs hi ha hagut un total de 1.600 participants d’ESO i Batxillerat —entre els 12 i 17 anys— que han unit les seues veus i el seu esforç per a interpretar «Anna corre sota l’oceà», amb cançons i coreografies que alumnat i professorat van cantar i tocar junts per a emocionar al públic. «La temàtica d’enguany ha sigut una reflexió sobre la necessitat de parar en este món que sempre va tan ràpid, on volem tindre-ho tot i ho volem tindre ja, el que a vegades crea ansietats i frustracions. És una obra feta perquè el públic la vega, però també perquè ells puguen reflexionar, ja que abans l’hem treballat set mesos a l’aula», indiquen els docents.

Com expliquen des de l’organització, no és necessari tocar un instrument ni tindre una formació musical especialitzada. El projecte pretén apropar la música a tot l’alumnat i oferir-los l’oportunitat de convertir-se en protagonistes sobre un escenari professional. L’obra artística ha variat al llarg del temps i ha incorporat o canviat diferents elements, des d’una banda simfònica a grups de rock o agrupacions instrumentals específiques que s’adapten a les diferents composicions.

D’esta manera, l’alumnat pot conéixer diversos estils i sonoritats que «sovint s’allunyen dels seus productes musicals de consum», apunten. Allò que sí se manté sempre és el rerefons educatiu, apunta el professorat, a més de fer «una especial atenció a la intel·ligència emocional».

Algunes de les participants del projecte. / Levante-EMV

El resultat és, com va poder comprovar-se a Gandia, «un espectacle únic que, per una nit a l’any, mostra tot el potencial artístic dels estudiants, les emocions de sentir-se partícips d’un esdeveniment d’excepció amb una qualitat musical admirable i un sentiment de compromís i responsabilitat que suposa un aprenentatge vital exportable a molts altres àmbits de la vida». «Anna corre sota l’oceà» és una obra que exposa «les adversitats amb què cadascú lluita cada dia, i de la importància de la necessitat de parar, de ser escoltats i de compartir totes les emocions que se’n desprenen».

Tanmateix, apunten que ha sigut «una manera de posar en valor els ensenyaments artístics a les aules i la importància de què el professorat cree constantment nous —i actuals— materials per a treballar amb el seu alumnat». A més, cantant, ballant i actuant tots junts, hi ha «un trencament de barreres entre professorat i alumnat, creat des del respecte i la recerca d’objectius comuns», apunten els impulsors. També són un tret característic «el civisme i el respecte» que cal per a poder formar-ne part.

I és que, amb més de 80 instituts implicats i la participació de 180 professors de diferents comarques, «Com Sona l’ESO» continua sent una proposta educativa innovadora que permet als alumnes no només expressar-se a través de la música i el teatre, sinó també créixer com a persones en un ambient d’aprenentatge i col·laboració. En este sentit, el projecte va més enllà de la música i el teatre o d’un simple treball de classe. L’objectiu no és formar músics, sinó ciutadans actius i conscients de la societat en què viuen.

«Quan estàs damunt d’un escenari, entens el que és ser part d’un grup, connectes amb els altres i vols participar en la societat. Este projecte fomenta la formació de persones crítiques», explica el professorat. També els ensenya a valorar l’esforç, el treball i la constància, ja que quan es veuen tots junts en l’escenari, «és quan tot té sentit».

Per al professorat també és important que hi haja alumnat de cursos diferents —de 1r d’ESO a 1r de Batxillerat—, ja que els majors i els qui han participat altres anys acostumen a guiar i ajudar els més joves.

Gandia, punt de trobada

En tots estos anys, a Com Sona l’ESO han fet interpretacions de Carmina Burana, han cantat en directe amb grups com La Gossa Sorda o Obrint Pas, i han fet cors per a solistes. Ara, és tot un musical on hi ha veu i coreografia, ja que les actuacions també han anat evolucionant. «L’alumnat ens ha demostrat que sempre els podem demanar un poc més i sempre ho aconseguixen».

Per a celebrar-se a la ciutat de Gandia, el projecte musical ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gandia, a través de la Regidoria d’Educació, i l’associació també ha volgut que l’essència de la capital de la Safor arrele en l’estudiantat. Per això, durant els quatre intensos dies que han estat, el professorat ha incidit en la tradició literària i en referents culturals de la ciutat.

Per exemple, un dels punts de referència per als estudiants era la «Carpa Carmesina», i els noms dels carrers de l’acampada eren Tirant, la Falconera, el Tio de la porra, Plaerdemavida, Plena de seny o Oh foll amor, en referència al llegat de Joanot Martorell, a punts de la geografia de la Safor o a festes de la ciutat.

«En definitiva, el que pretenem és fer art amb el nostre alumnat, servint-nos de la música, la dansa i la dramatització com a eines de formació i emprant elements d’unes altres matèries per mostrar la seua interrelació; i presentar-ho a la ciutadania com un acte col·lectiu per a crear, compartir, i sobretot, millorar des de dins cap a fora, és a dir des de l’experiència sensorial a la teoria, de l’aula al carrer», afirmen des de Com Sona l’ESO.