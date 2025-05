"Desafío Robot": Investigació i robòtica se citen en el Museu de les Ciències

Més de 200 robots programats i dissenyats per escolars es van citar al Museu de les Ciències de València. Va ser divendres passat, en la XIII edició del concurs «Desafío Robot», coorganitzat amb la Universitat Politècnica de València (UPV) i amb la col·laboració d’Startup València, Omron i Power Electronics.

El Saló Arquerías i l’Auditori Santiago Grisolía del Museu dels Ciències van acollir les diferents proves d’habilitat i ‘balls robòtics’ amb la participació de més de 600 estudiants de centres educatius de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

En la categoria «Lego Sumo» —de robots autònoms amb sensors que lluiten entre ells—, va destacar el treball de l’IES Las Fuentes de Villena, que va aconseguir el primer premi, i també l’IES Balears de València, que va quedar segon.

En la modalitat «Libre Sumo», —robot no construït amv Lego—, els dos equipos guardonats també van ser de l’institut de Villena. Per la seua part, equips de l’IES Rascanya de València aconseguiren el primer i el segon premi en la categoria «Reto Entrega Exprés», que consistix a col·locar el major nombre de llaunes en una determinada zona i en un temps màxim de dos minuts.

En la prova de «Robot Danse», els equips que millor han ajustat els robots al ritme de la música i amb la coreografia més completa i original han sigut de l’IES Pare Arques de Cocentaina en primer lloc; i l’equip de l’IES Vilavella com a segon classificat.

La jornada va comptar, a més, amb la «Fira dels Invents UPV», amb tallers i més de 20 estands dels diferents grups i equips d’investigació on es presentaran els resultats d’algunes de les seues investigacions. Des del primer robot agrícola per a la recol·lecció autònoma de fruita, passant per un accelerador de partícules o el sistema dissenyat per a detectar drogues basat en nanomaterials.

Són només algunes de les innovacions que l’alumnat i professorat —a més del públic general—, va poder descobrir de la mà dels estudiants més majors quet treballen en ells i dels investigadors de la Universitat Politècnica de València.

En total van ser 40 els projectes que es van eixir de la universitat per a ser explicats al carrer i la resposta del públic no va fer-se esperar. Un gran nombre d’escolars, estudiants, famílies i fins i tot turistes van omplir des de primera hora del matí la Ciutat de les Arts i les Ciències per a conéixer alguns dels projectes d’investigació en els quals actualment es treballa la UPV.

Un grup d’escolars, en la Fira d’Invents de la Politècnica. / Levante-EMV

A més, per a apropar la ciència i tecnologia als més menuts, la fira va incloure una dotzena de tallers en els quals van poder descobrir tota la física que amaguen els mòbils, realitzar divertits experiments químics, crear un pont en qüestió de minuts i creuar-lo i crear figures amb un boli en 3D.

Entre els tallers i estands que més curiositat despertaren estan el treball de preservació de la col·lecció de ràdios històriques danyades per la dana i de restauració de fotografies afectades pel fang, amés d’un mapa on s’explicava on va arribar la ‘barrancada’.

També molts dels assistents van poder pujar a un prototip de vehicle que és capaç de recórrer més de 1.000 km amb un litre de combustible, així com fer-se una foto en el divertit photocall que sota el lema «La ciència mola» ha atret l’atenció no sols de xiquets i xiquetes, sinó de públic de totes les edats.

Per al vicerector de Comunicació, José Francisco Monserrat, «és molt estimulant veure tanta gent, joves, majors, famílies, que venen per a conéixer el que és el nostre dia a dia en la universitat. El nostre objectiu és que la ciència siga una cosa pròxima a la nostra societat i sàpien tot el treball que desenvolupem en la UPV».