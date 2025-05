Els Baldiri premien l’aposta per la cultura i la llengua d'escoles valencianes

La convocatòria de 2024-25 dels Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla ha reconegut el treball de quatre escoles de la Comunitat Valenciana per la «seua tasca en el desenvolupament de projectes educatius amb l’art i la cultura com a mecanismes transformadors». Els centres educatius guardonats han sigut els CEIP Port de Xàbia, Attilio Bruschetti de Xàtiva, Eloi Coloma de Xixona i CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna.

En total, la convocatòria enguany ha premiat 28 centres educatius a les diferents categories (Premi Baldiri Arts i Llengua, Premi Baldiri Experiències i Premi Baldiri a l’Escola Transformadora) amb un total de 44.000 euros. Dels 160 projectes presentats, 136 procedixen de Catalunya, 20 de la Comunitat Valenciana, dos de les Illes Balears i altres dos d’Andorra.

En l’edició 2024-2025, els guardons s’han centrat específicament en impulsar iniciatives que fan de la llengua un element de cohesió en tota la comunitat educativa i que a més, tenen la voluntat d’utilitzar la cultura i les arts per enfortir l’ús del valencià entre els escolars, diuen des de l’organització. Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla assegura que el «poder transformador de la cultura és més que evident».

«Remou les nostres emocions i això afavorix el canvi social que des de la Fundació Carulla impulsem. Fa anys que treballem per acostar la cultura i l’educació a la societat i, especialment, als més joves, ja que ells i elles són els que tenen el poder de canviar les coses», indica Esteve.

Quant als projectes valencians, un és «Menjar entra pels ulls» del CEIP Port de Xàbia que, a través de la gastronomia i la fotografia, treballa el valencià amb l’alumnat, investigant receptes tradicionals i elaborant un receptari propi. El projecte ha servit no només per enfortir el vincle amb la llengua, sinó també per connectar cultures i promoure hàbits alimentaris saludables.

El projecte de l’Attilio Bruschetti és «Simbiosi: lectura, art i moviment» que, a través de disciplines com la literatura, el cinema, el teatre i la poesia per fomentar l’ús creatiu i expressiu del català. Destaca la creació d’una biblioteca mòbil que trenca les barreres físiques de l’aula i convida a una lectura deslocalitzada i participativa. El jurat ha valorat especialment la capacitat del projecte per integrar llenguatges artístics i metodologies actives amb un enfocament transformador.

D’altra banda, «Arrels» del CEIP Eloi Coloma de Xixona i «Les dones locals són importants. Dones que han fet història» del CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna, aposten per la memòria històrica i la identitat local des d’una perspectiva educativa i de gènere. Estos dos últims centres públics rebran 600 euros cadasun —premiats en la categoria «Experiències»—, mentre que els dos primers seran reconeguts amb 3.500 euros en la categoria Arts i Llengua.

L’entrega dels premis serà l’1 de juny al Museu Terra de L’Espluga de Francolí i comptarà amb la presència de tots els centres premiats.

Al llarg d’estes 47 edicions, els Premis Baldiri han arribat a més de 23.000 alumnes i 630 centres. Escoles com el CEIP Attilio Bruschetti de Xàtiva ja havien sigut premiats amb anterioritat.