L’univers de la literatura juvenil també es viu al cinema

La literatura infantil i juvenil ens ha regalat personatges inoblidables i mons plens de màgia, aventures i emocions que han crescut amb nosaltres. Però aquestes històries no només viuen als llibres, també han trobat una nova vida a la pantalla gran.

Cada vegada són més les adaptacions cinematogràfiques que donen forma visual a relats que ja coneixíem a través de les paraules, i això obri una porta poderosa a la lectura. El cinema i la literatura poden caminar de la mà i, quan això passa, l’experiència lectora s’enriquix i es transforma.

El pas del paper a la pantalla no sempre és literal, però sí que pot ser una oportunitat per redescobrir una història i dialogar sobre les diferències entre formats, punts de vista o finals alternatius.

Clàssics que perduren

Títols com ‘El llibre de la selva’ de Rudyard Kipling, ‘Pippi Calcesllargues’ d’Astrid Lindgren o ‘Matilda’ de Roald Dahl han tingut múltiples versions cinematogràfiques i televisives. El seu pas pel cinema no sols ha mantingut viu el seu esperit, sinó que ha permés acostar-los a nous públics. En molts casos, les pel·lícules han esdevingut el primer contacte amb aquests personatges inoblidables, despertant la curiositat per llegir les obres originals.

Un bon exemple és Mowgli, el xiquet criat per llops, que ha estat portat a la pantalla tant amb animació com amb actors reals. Cadascuna de les versions aporta una mirada diferent sobre la història, les seues emocions i els seus missatges.

Amplificar la literatura

El cinema té la capacitat d’amplificar la força d’una història mitjançant llenguatges propis i tangibles com els escenaris imaginaris, posar rostre als personatges i jugar amb la música, els colors, la llum o el ritme per a transmetre sentiments que, al llibre, potser només intuïm.

Quan una adaptació està ben feta i és fidel a l’esperit de l’obra original —encara que faça canvis necessaris pel format—, es crea una experiència enriquidora que pot aprofundir el vincle emocional amb la història. A més, la narrativa audiovisual permet arribar a públics nous que potser no s’haurien apropat al llibre d’una altra manera.

Per això, és interessant veure una pel·lícula amb mirada crítica i lectora: quins elements s’han mantingut respecte al text original? Què s’ha canviat o reinventat i amb quin propòsit? Ens genera les mateixes emocions o ens convida a noves interpretacions?

Llegir i dialogar

Veure una pel·lícula basada en un llibre pot ser el principi d’un gran debat familiar o escolar. Comparar escenes, descobrir diferències, imaginar finals alternatius o buscar més informació sobre l’autor o el context de l’obra original. Tot això reforça la comprensió lectora i estimula la creativitat. A més, pot motivar a joves i xiquets que potser no tenen hàbit lector, però que s’acosten a la literatura a través de les imatges.

Les adaptacions cinematogràfiques no substituïxen els llibres, però poden ser el primer pas per a voler llegir, per a imaginar amb més profunditat o per a tornar a visitar una història des d’una nova perspectiva. En un món ple d’estímuls audiovisuals, aprofitar aquestes connexions entre literatura i cinema ens permet continuar sembrant el gust per llegir d’una manera pròxima, emocionant i significativa.

Al cap i a la fi, siga a través de les pàgines o de la pantalla, el que compta és mantindre viva la capacitat de sorprendre’ns i de reflexionar.