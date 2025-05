Les noves vides baix l’aigua de l’Oceanogràfic

L’Oceanogràfic de València ha viscut en els últims mesos un autèntic baby boom sota l’aigua. Diversos naixements d’espècies marines han tornat a posar el focus en la importància de la reproducció en aquaris com a eina per a la conservació, la investigació i l’educació ambiental.

Cries de ratlles, taurons i peixos guitarra creixen ara en el major aquari d’Europa perquè els visitants puguen també observar de prop els primers mesos de vida d’aquests animals.

Un dels últims parts ha sigut el de dos exemplars de pastinaca negra (Taeniura grabata), una de les ratlles més grans que existeixen, capaces de superar el metre de longitud en edat adulta. El passat 19 d’abril, van nàixer un mascle de 1,2 kg una femella d’ 1,6, tots dos amb una longitud de disc de 30 cm. El seu aspecte en nàixer és molt característic, perquè presenten xicotetes taques que desapareixen a mesura que creixen, deixant pas al seu característic color fosc.

Va ser fa sis mesos quan els cuidadors de l’Àrea d’Oceans van observar xicotetes marques en el disc de la mare; un dels indicatius del comportament reproductiu. Gràcies a l’ecografia que li va realitzar l’equip veterinari es va poder confirmar la gestació, i la mare va ser traslladada a la zona de reproducció de l’aquari, on va parir a les cries que hui creixen en l’Àrea de Quarantena.

Només unes setmanes després, el 9 de maig, l’aquari valencià va tornar a rebre noves inquilines. En este cas, van ser quatre cries de ratlla americana (Hypanus americanus), una espècie que es diferencia de la pastinaca negra per la seua forma més romboidal i la seua coloració verdosa. La mare, coneguda entre els cuidadors com a ‘Manchas’, va parir durant la nit, fet que va obligar a una ràpida intervenció de l’equip de cuidadors, el matí següent, per a traslladar a les cries.

Cries d’‘Hypanus americanus». / Levante-EMV

Les ratlles americanes van nàixer amb una longitud de disc d’entre 22 i 23 cm i un pes mitjà de 500 g. Actualment, romanen també en la zona de Quarantena, on els seus cuidadors les alimenten dues vegades al dia amb peix triturat. Totes dues espècies compartixen una característica comuna: posseïxen un agulló en la cua, que utilitzen com a defensa natural.

A més, l’Oceanogràfic continua sumant bones notícies en la seua àrea d’Oceans. Enguany ha nascut el primer peix guitarra de l’aquari ('Glaucostegus cemiculus'), batejat com ‘Ukelele’, a més de tres cries de tauró gris ('Carcharhinus plumbeus'), amb la previsió d’un nou naixement en les pròximes setmanes.

També es troben en estat de gestació una àguila marina en l’aquari del Restaurant Submarí i una ratlla cara de vaca ('Rhinoptera marginata'), el naixement de la qual serà el primer de la seua espècie en les instal·lacions valencianes.

Després del seu període en quarantena, totes estes cries es traslladaran a l’aquari de la ‘Guarderia’ d’Oceans, un espai dissenyat perquè els visitants puguen observar de prop als animals en les seues primeres etapes de desenvolupament.

Actualment, esta instal·lació alberga exemplars joves de taurons grisos, tortugues marines, ratlles tauró, brunes tropicals, taurons bambú, taurons nodrissa de cua curta, peixos ossis, ratlles de puntes blaves i taurons martell, entre altres.

Més enllà de l’èxit reproductiu, estes noves cries consoliden l’Oceanogràfic com un centre de referència en conservació i divulgació marina, on cada naixement és una oportunitat per a educar sobre la importància de protegir mars i oceans.