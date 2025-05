El colpbol es prepara per a la seua setmana gran

La 27a edició de la Lliga de Colpbol va arribant al seu comiat. Ja s’han començat a celebrar les Finals de Colpbol 2025. A finals d’abril es van celebrar les jornades corresponents als centres alacantins —a Novelda— i la pròxima setmana la cita serà a Meliana i Burjassot. En concret, del 26 al 30 de maig.

Com explica l’organització, la Lliga de Colpbol iniciada a l’octubre i que finalitzarà els pròxims dies ha comptat este curs amb la participació de més de 5.000 xiquets, xiquetes i adolescents en edat escolar. En total, estan inscrits més de 100 centres educatius i entitats esportives, que juquen al colpbol a través dels Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana.

Durant esta temporada, s’han celebrat un total de 75 jornades de lliga, el colofó de les quals són les finals autonòmiques de Novelda, Meliana i Burjassot. Participaran, en total 466 equips al llarg de les set jornades. Són els dies més multitudinaris de tota la lliga, i s'han inscrit 4.500 alumnes.

Cartell de les finals. / Levante-EMV

A més, recentment es va celebrar al poliesportiu de Natzaret, a València, el Campionat d’Espanya de Colpbol, amb 21 equips i entitats de diferents comunitats autònomes, i 250 jugadors. Per això, ja parlen de «consolidació» d’esta cita, que suposa «un pas endavant» en l’augment de la pràcica d’este esport valencià, més enllà de l’àmbit escolar.

Tanmateix, durant l’any, l’Associació Esportiva Colpbol organitza altres trofeus i torneigs, com en Nadal i Falles; a més d’una trobada a -realitzada este curs a Xàbia-; i una lliga junt amb Copava per a personas amb diversitat funcional. Una de les altres àrees de treball de l’AE Colpbol és la de les formacions, com les que han realitzat a Madrid o León.

Balanç positiu

Així, l’AE Colpbol fa un balanç «molt positiu» del curs. «Busquem mostrar l’esport des d’un punt de vista diferent, inclusiu i on juguen xics i xiques. A banda de la parada per la pandèmia, cada any hi ha més participants, noves entitats que s’incorporen i s’arriba a més comunitats i països», indica el professor Juanjo Bendicho. A més del creixement, assegura que també hi ha un «arrelament consolidat» i que el colpbol ja és «una alternativa visible i clara als esports tradicionals».

«Entusiasma i el grau de satisfacció entre centres, professorat i alumnat és alt», assegura. Tanmateix destaca que hi ha molt de treball i dedicació per part de l’associació esportiva. Per als amants del colpbol, l’esport no acaba amb el curs. Com els últims anys, en estiu se celebrarà el Campus a Foios, en concret del 23 de juny al 4 de juliol.