Consells 'magistrals' per als docents més joves

Els estudiants del Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària de la Universitat Politècnica de València (UPV) han mantingut una xarrada amb alguns dels docents que han sigut premiats en l’edició de 2025 de ‘Magistrals’. De professors a futurs professors, durant la xarrada, el grup va abordar qüestions com el paper que exercixen les noves tecnologies a l’aula, la desmotivació de l’alumnat o la capacitat creativa del docent i la seua responsabilitat.

‘Magistrals’ és una iniciativa amb la qual la Universitat Politècnica de València (UPV) reconeix la tasca de 25 docents d’ESO, Batxillerat i cicles formatius que són nominats pels alumnes universitaris que continuen recordant i voler agrair als professors que els van ajudar a continuar estudiant. Així, cada any proposen a la UPV els noms dels docents que recorden amb més estima i els han marcat positivament per a tota la vida.

Álvaro Marcos és un d’ells. Impartix Matemàtiques i Física en el Col·legi Helios de l’Eliana i es defineix com «un professor un poc excèntric» que baixa la pissarra al pati per a donar l’assignatura entorn d’un arbre, comença les classes amb música per a meditar o inventa «qualsevol altra frikada per a guanyar-se l’atenció dels alumnes». Per la seua part, Amàlia, Amparo, Jordi, Lidia, María Jesús, Nàdia, Marta i Vicent escoltaven atentament, ja que cursen el màster de Secundària —que la UPV imparteix al campus de Gandia— i són el futur més inmediat de la professió. Abans d’iniciar la seua aventura docent, han buscat el consell del mestre vocacional.

Entre els temes que van tractar destaca la necessitat dels docents d’adaptar-se als nous temps i buscar sorprendre l’estudiantat. «Sincerament, crec que ara les coses són més complicades», assegurava Álvaro Marcos. «Els professors ho tenim molt més difícil, però és perquè ara els alumnes ho tenen més difícil. Nosaltres hem de competir contra vídeos de TikTok de 20 segons. Els seus caps no estan preparats per a aguantar-nos i, així i tot, ho intenten», reflexionava.

Per a ser un bon professor o una bona professora no cal només tindre bons coneixements sobre la matèria. «A mi sempre em fa por com d’important podem arribar a ser», reconeixia Álvaro Marcos, «com podem marcar a una persona per a tota la seua vida, tant per a bé com per a mal». I és que, ser professor implica moltes coses; entre elles contribuir a la maduració d’altres persones, inculcar-los valors i ferramentes per a moure’s en el món, preparar-los per a obrir-se camí professionalment.

Acto de entrega de los premios 'Magistrals' de la UPV / Miguel Ángel Montesinos

25 premis per als millors

L’acte de lliurament d’entrega de reconeixements als 25 ‘magistrals’ premiats va ser el passat 9 de maig, en un acte al campus de Vera de la UPV que va comptar amb el rector de la universitat, José Capilla. En eixe acte, Álvaro Marcos va ser l’encarregat de parlar en nom dels docents premiats.

En esta huitena edició, la Politècnica ha seleccionat a un total de 12 dones i 13 homes a partir d’una enquesta realitzada entre el seu alumnat de 1r de carrera. Són els propis estudiants els qui proposen a un professor o professora amb nom i cognoms, algú que els ha marcat per les seues excepcionals capacitats, un docent al qual recorden per la seua dedicació, el domini de la seua assignatura, la seua paciència, la seua implicació o la seua habilitat per a motivar als alumnes.

Com en les edicions anteriors, hi ha magistrals arribats de quasi qualsevol racó de la Comunitat Valenciana: Benissa, Llíria, Saix, Algemesí, Borriana, Énguera, Torrent, Benidorm, Tavernes de la Valldigna, Altea, Almenara… Docents que impartixen majoritàriament assignatures tècniques com a Matemàtiques (7), Física (5), Química (3), Tecnologia (2) o Dibuix Tècnic, però també Llengua Castellana i Literatura (4), Història d’Espanya (3), Educació Física (1) o Anglés (1).

L’últim curs de Batxillerat i les temudes PAU fan que l’alumnat visca amb angoixa esta etapa, per això valoren i agraïxen la implicació i l’empatia del professorat que es va bolcar amb ells. Prova d’esta gratitud són els emotius missatges que els dediquen els seus antics estudiants i que acompanyen el diploma que entregava el rector de la UPV, José Capilla. Per a Capilla, els premis ‘Magistrals’ són «un acte fabulós, dels més bonics amb els quals es pot trobar el rector de la Politècnica».

«És emotiu el reconeixement a una professió, a una tasca especialment important per a la societat. Una tasca que és un pilar bàsic de qualsevol societat avançada i, a més, a unes persones que han sigut reconegudes pels seus propis estudiants», destaca el rector. «Cal recordar que tots tenim les vivències d’eixos professors, professores o mestres que en un altre temps ens van marcar, ens van conduir i no sols ens van ajudar a aprendre, ens van ajudar a entendre la vida d’una altra manera i potser fins i tot ens van generar expectatives i ens van ajudar a construir el nostre projecte de vida», va concloure.

Álvaro Marcos és un dels 25 docents 'magistrals'. / Levante-EMV

Missatges entranyables

«Gràcies per haver aparegut en el meu camí», li diuen a Gloria Granell Doñate, professora de Matemàtiques del Col·legi Salesianos-San Juan Bautista de Borriana. A Lídia Oliver Ória, professora de Tècniques Gràfic-plàstiques i Disseny de l’IES La Plana de Castelló li donen les gràcies «per ser un d’eixos pilars que van subjectar la meua casa en els moments més vulnerables».

Per la seua part, a Carolina Pablo Puchades, professora de Llengua Castellana i Literatura del Col·legi Salesià San Juan Bosco de València, el seu alumnat li agraïx que els donara «el millor 2n de Batxillerat possible. Gràcies a tu eixe any tan estressant el vam poder passar amb un somriure». Per als seus estudiants Carolina és la prova que «es pot ser feliç i fer 2n de Batxillerat».

«Com a profe, sempre feies que les classes es gaudiren i, com a persona, eres un amor (...) sempre ens has donat suport i ens has fet riure», compten els seus alumnes de Francisco Santamans Bisbal, professor d’Història d’Espanya de l’IES José Ballester Gozalvo de València. «Estudiar Història amb acudits és estudiar Història a gust. Gràcies per oferir-nos classes plenes d’afecte i entusiasme! Et volem infinit, Paco», afegixen.

«Gràcies a tu aprenem tant a derivar com a bregar amb els problemes que la vida ens planteja, encara que no calga aclarir cap x. Eres una persona que marca a tot aquell que coneix...». Així recorda a Javier Álvarez Peñarrubia, professor de Matemàtiques de l’IES Gonzalo Anaya de Xirivella, un dels seus alumnes que este curs estudia 1r del Grau en la Universitat Politècnica de València (UPV).