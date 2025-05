Ser friqui mola... ¡i llegir, encara més!

Les sagues, els còmics i la fantasia no són només lectures: són portals a altres mons. Ens permeten viatjar a galàxies llunyanes, lluitar contra criatures mítiques o conviure amb personatges extraordinaris. Llegir aquest tipus d’històries és gaudir, imaginar, compartir i, sobretot, sentir-se part d’un univers on tot és possible. Si eres d’eixes persones que vibren amb una bona trama fantàstica o que es perden entre vinyetes i batalles èpiques, estàs al lloc indicat.

Et proposem llibres en valencià que no tenen res a envejar als grans títols internacionals, i també algunes cites imprescindibles per a fans de la cultura friqui.

En un món on ser friqui ha passat de ser motiu de burla a ser motiu d’orgull, la literatura ha guanyat un paper fonamental. Ser lectors apassionats d’aquestes històries no és només una afició: és una manera de construir la teua identitat, de formar part d’una comunitat on compartir emocions, teories i referents. És connectar amb altres persones que parlen el mateix idioma que tu, el de la imaginació sense límits.

Cada vegada són més els joves (i també molts adults!) que s’endinsen en aquests universos fascinants, i la bona notícia és que en valencià també tenim moltíssimes opcions per alimentar eixa passió. Editorials com Bromera han apostat per oferir llibres que enganxen, que emocionen i que demostren que la fantasia i l’aventura també poden llegir-se en la nostra llengua.

A més, arreu del territori se celebren fires, trobades i esdeveniments dedicats al còmic, la literatura fantàstica, els videojocs, el cosplay i tot allò que ens fa friquis i ens fa feliços.

Llibres que enganxen

Per als qui busquen lectures en valencià que enganxen de veritat, hi ha propostes irresistibles com ‘La guerra dels mons’, de H. G. Wells, un clàssic de la ciència-ficció pensada per a joves lectors. ‘Els Robotots i l’Hidra de Lerna’, d’Oriol Canosa amb il·lustracions de Jordi Sunyer, és el primer títol de la sèrie de còmics infantils «Els Robotots», que ens ofereix una manera entretinguda i educativa d’apropar la mitologia grega als joves lectors, combinant elements clàssics amb situacions modernes i divertides.

Si t’agraden els còmics i eres una persona curiosa i t’agrada conéixer el món que t’envolta, tens «Descobrint el món», una col·lecció on pots endinsar-te en la natura i aprendre molt mentre disfrutes d’un bon còmic il·lustrat a tot color.

I si vols continuar descobrint històries sorprenents, només cal que t’acostes a la teua biblioteca o llibreria més pròxima. Segur que hi trobaràs moltíssimes altres lectures en valencià plenes d’aventures, misteris i universos per explorar.

Fires i esdeveniments

El cinema té la capacitat d’amplificar la força d’una història mitjançant llenguatges propis i tangibles com els escenaris imaginaris, posar rostre als personatges i jugar amb la música, els colors, la llum o el ritme per a transmetre sentiments que, al llibre, potser només intuïm.

Quan una adaptació està ben feta i és fidel a l’esperit de l’obra original —encara que faça canvis necessaris pel format—, es crea una experiència enriquidora que pot aprofundir el vincle emocional amb la història. A més, la narrativa audiovisual permet arribar a públics nous que potser no s’haurien apropat al llibre d’una altra manera.

Al capdavall, ser friqui és estimar amb passió allò que ens fa somiar. I no hi ha millor manera d’alimentar eixe somni que llegint en la nostra llengua històries que ens parlen de mons imaginaris, però també de nosaltres mateixos. Les sagues, els còmics i la fantasia en valencià són molt més que entreteniment, són cultura, són identitat i són una porta oberta a la creativitat.

Així et convidem a continuar explorant, llegint i compartint. Perquè cada lectura és una aventura… i la pròxima comença quan tu vulgues.