Parlem de... Josep Vicó

Josep Vicó (Quart de Poblet, 1968) és dibuixant i il·lustrador. La seua dedicació professional s’ha desplegat, fonamentalment, en el camp del disseny i la il·lustració, com a cartellista, il·lustrador de literatura infantil i juvenil i de llibres de text, i dibuixant en publicacions periòdiques. La seua obra destaca per la capacitat de connectar amb el públic més jove a través d’un estil clar, expressiu i pedagògic, que combina la simplicitat visual amb una gran riquesa comunicativa.

Un dels seus treballs més coneguts és el ‘Diccionari visual’, pensat per ajudar xiquets i xiquetes a aprendre vocabulari a partir de la relació directa entre imatge i paraula. El llibre està organitzat en dobles pàgines a gran format que mostren escenes quotidianes —la casa, el parc, la ciutat...— amb dibuixos d’objectes i espais familiars acompanyats del seu nom en lletra manuscrita i majúscula.

S’ha publicat en diverses llengües —castellà, anglés, gallec, basc...—, és una eina ideal tant per a l’aula com per a casa. Una altra obra destacada és ‘Més que llibres’, un àlbum il·lustrat que convida els lectors a deixar-se portar per la imaginació i el plaer de llegir. Amb un estil narratiu que combina tendresa i humor, Vicó ens recorda que la lectura ens alimenta, ens diverteix i ens ensenya, obrint la ment i el cor dels més menuts.

Un estil clar i expressiu

El seu estil es caracteritza per una gran claredat i expressivitat, amb il·lustracions que retraten fidelment els referents de la vida quotidiana, fomentant en els més menuts la necessitat de saber com es diuen les coses que els envolten. A més, destaca per la seua coherència i compromís i afirma que mai il·lustraria llibres que anaren en contra dels seus valors o pogueren influir negativament en els infants.

Més enllà de la qualitat de les seues il·lustracions, el treball de Josep Vicó reflecteix una actitud professional honesta i respectuosa amb el públic al qual s’adreça. La seua trajectòria és un exemple de com la il·lustració pot contribuir, des de la discreció i la constància, a fer més accessibles i acollidors els llibres que ens acompanyen des de ben menuts.