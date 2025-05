La química lluïx al concurs escolar «Reacciona!»

El Museu de les Ciències ha celebrat la final del concurs escolar ‘Reacciona!’ de 2024-25, quan s’ha complit la 14a edició del concurs realitzat en col·laboració amb la Secció Territorial de València de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ-VAL).

L’objectiu és destacar i conscienciar sobre la importància de la Química i divendres passat el jurat va valorar les exposicions de l’alumnat dels 10 projectes finalistes. Cal recordar que el certamen es dirigix a estudiants de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i FP de Grau Mitjà, que exposen, de manera didàctica, creativa i original, algun procés químic.

El primer premi ha sigut per a l’equip d’estudiants del Col·legi Claret de Xàtiva i el segon premi ha reconegut el treball exposat pel grup del Col·legi San José de la Montaña de Cheste. El jurat ha concedit el tercer premi ex aequo al Ceipso San Blas de Ajalvir (Madrid) i a l’IES de Guissona (Lleida).

Els premis, finançats per la Secció Territorial de València de la RSEQ, estan dotat amb 1.200 euros per al primer guanyador, 600 euros per al segon i 300 euros per al tercer premi. La concessió del premi correspon en un 50 % al centre escolar i el 50 % restant als components de l’equip.

Foto de tots els participants. / Levante-EMV

Maig és el mes de les finals dels concursos escolars que convoca la Ciutat de les Arts i les Ciències a principis de curs i amb els quals planteja diferents reptes científics a la comunitat escolar. Després de la final de «Desafío Robot» i «Reacciona», la pròxima cita serà amb el concurs «Cristal·lització a l’Escola», el 30 de maig.