Alimentar cos i ment per a selectivitat

La pròxima setmana comença la selectivitat a la Comunitat Valenciana i aprovar no sols passa per fer un bon Batxillerat, estudiar a consciència les assignatures, practicar tests i dormir les hores suficients. L’alimentació també compta. Els superaliments no existixen, però quina dieta és la millor per al cervell? Quins nutrients tenen un impacte directe en la concentració, la memòria i el rendiment cognitiu?

«No menges bé, deixa de menjar malament» és un dels lemes del dietista-nutricionista Julio Basulto, així que abans de saber quins aliments convenen als estudiants que aspiren a entrar en la universitat és millor parlar dels que resulten perjudicials. Per a començar, les mal anomenades begudes energètiques, tan esteses entre els joves.

«Cada llanda de 500 mil·lilitres conté l’equivalent a tres cafés i a 15 sobres de sucre», recorda Basulto en el seu llibre 'Come mierda. No comas mejor, deja de comer peor' (Vergara), en el qual inclou estudis que han comprovat que este tipus de begudes són perilloses per la seua relació amb l’insomni, estrés, estat d’ànim depressiu i nerviosisme, just tot el que no necessita un alumne que està a punt de realitzar la prova d’accés a la universitat (PAU).

Una altra beguda sobre la qual alerten els experts és el te de bambolles (coneguts com 'bubble tea'), una preparació que consistix a mesclar la infusió amb boletes de tapioca i mel. Una dona de Taiwan va substituir l’aigua per esta beguda i va acabar amb la formació de més de 300 càlculs renals, advertix el nefròleg Borja Quiroga, autor de l’assaig 'Por mis riñones que hoy como bien' (Editorial Rosamerón). Així que la conclusió és clara: els estudiants han de beure aigua.

«Per a mantindre la hidratació, podem portar una botella d’aigua i beure durant els descansos breus. Fins i tot una deshidratació lleu (2 % del pes corporal) pot minvar la memòria de treball i l’estat d’alerta», advertix la dietista-nutricionista Patricia Martínez, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El café —imprescindible entre els estudiants— no és tan roïn com ho pinten. Això sí, amb moderació i sense llet ni sucre. «El café torrefacte està recobert de sucre i és nociu, així que sempre s’ha de prendre natural, que és beneficiós perquè és antioxidant, antiinflamatori i anticancerigen», recorda Quiroga. «El café ha demostrat millorar prou el rendiment cognitiu, tant en època d’exàmens com en activitats esportives. En dosis moderades, la cafeïna millora l’atenció, la velocitat de processament i la memòria de treball», afegix Martínez.

Omega 3 i omega 6

En la dieta dels aspirants a entrar en la universitat no deuen faltar els àcids grassos omega 3 i omega 6, recorda la dietista-nutricionista. L’omega 3, fonamental per al nostre cervell des que naixem, és present en tot el peix, però especialment en sardines, aladrocs, verat, salmó, truita, tonyina i anxoves, recorda María Luisa Ferrerós, neuropsicòloga infantil especialitzada en alimentació i autora de Dime qué come y te diré cómo se porta (Planeta).

«A l’hora de picar alguna cosa, oblida’t de les creïlles fregides industrials, la brioixeria i les galetes. Aposta per la fruita seca, sobretot anous, perquè són un excel·lent aperitiu ple de greixos saludables per al nostre cervell», explica l’experta. Ferrerós també aconsella no oblidar-se del magnesi, un nutrient que beneficia l’aprenentatge i la memòria i reduïx la impulsivitat. Alguns exemples d’aliments amb magnesi són cacau en pols sense sucre, ametles, espinacs, llagostins, formatge i peix blanc i blau.

Vitamina B12

La vitamina B12, essencial per al desenvolupament cerebral, és un altre imprescindible en la dieta-PAU. «Present en formatges i carns, sosté la velocitat de processament mental i prevé la fatiga cerebral», explica la professora de la UOC. Ferrerós afegix que cloïsses i escopinyes són aliments rics en vitamina B-12. En el cas dels estudiants vegetarians i vegans, és imprescindible que la prenguen en format de suplement.

Xocolate i cereals

Martínez subratlla que els flavonoides, presents en fruits rojos i en el xocolate negre i pur, han demostrat beneficis en l’activació d’àrees cerebrals com l’escorça prefrontal. «Mantenen la ment més desperta i redueixen el mal oxidatiu», resumix. Respecte a les proteïnes i els carbohidrats, la docent universitària demana als joves incorporar en la seua dieta ous i cereals integrals atés que aporten «nutrients complexos».