Un estiu ple d’històries compartides

L’arribada de l’estiu sol marcar una pausa en les rutines escolars, però això no vol dir que l’aprenentatge s’ature. De fet, pot ser una oportunitat magnífica per reforçar hàbits com la lectura; especialment si ho fem d’una manera lúdica, compartida i adaptada als ritmes estiuencs. Una proposta ideal per aconseguir-ho són els clubs de lectura infantils.

Aquestes iniciatives, que poden sorgir des de biblioteques, escoles d’estiu, llibreries o fins i tot des de les famílies, ofereixen als més menuts un espai on descobrir llibres, expressar emocions i compartir idees amb altres xiquets i xiquetes. A més, fomenten l’autonomia lectora i ajuden a mantindre la motivació per la lectura més enllà de l’aula.

Un club de lectura d’estiu no ha de ser complicat d’organitzar. Amb una selecció acurada de títols atractius, trobades periòdiques (presencials o virtuals) i activitats complementàries com jocs, tallers o recomanacions entre iguals, és possible crear un ambient lector engrescador. El més important és que l’experiència siga divertida i significativa.

Les biblioteques públiques ja fa anys que desenvolupen aquest tipus de propostes, sovint vinculades a les campanyes d’estiu. Però també hi ha escoles d’estiu i entitats culturals que aposten per incorporar espais de lectura guiada dins de la seua programació. En tots els casos, l’objectiu és el mateix: fer de la lectura un plaer compartit i una eina de creixement personal.

Claus per posar en marxa un club de lectura estiuenc

Escolliu llibres curts, visuals i divertits, adequats a l’edat del grup. Els llibres que funcionen millor a l’estiu són aquells que entren pels ulls i enganxen des de la primera pàgina. Les històries breus, amb trames àgils i personatges carismàtics, ajuden a mantindre l’atenció dels lectors més joves. També són recomanables els àlbums il·lustrats, els còmics o les novel·les amb capítols curts i il·lustracions abundants. A més, si el club està format per infants d’edats diverses, és interessant tindre opcions adaptades a cada nivell lector.

Fixar un calendari flexible, amb trobades quinzenals o mensuals

L’estiu és una època de canvis de ritme i vacances, per això, és fonamental que el club no supose una obligació, sinó una cita agradable i esperada. Un calendari amb pocs compromisos, però ben definits (com ara una trobada cada quinze dies), permet mantindre el fil de la lectura sense sobrecarregar les famílies. També es pot optar per fer trobades virtuals o grups de missatgeria on compartir impressions de manera més informal.

Afegir activitats lúdiques relacionades amb la lectura

Un club de lectura infantil no ha de limitar-se només a comentar un llibre. Es poden programar jocs de rol on els participants representen els personatges, tallers per construir objectes inspirats en la història, concursos de dibuix o, fins i tot, miniobres de teatre. Aquestes propostes ajuden a comprendre millor el llibre, a implicar-se emocionalment en la lectura i a fer que l’experiència siga molt més completa i memorable.

Donar veu als participants

És important que els xiquets i xiquetes se senten part activa del club. Poden ser ells qui trien el pròxim llibre, proposen preguntes per a la trobada següent o escriguen recomanacions per compartir amb altres grups. Incloure moments en què cada lector o lectora puga expressar què li ha agradat, què l’ha sorprés o quin personatge triaria com a amic/amiga ajuda a fomentar el pensament crític i la confiança a l’hora d’expressar-se.

En definitiva, un club de lectura estiuenc pot sembrar una llavor que dure tot l’any. Fer que els xiquets i xiquetes associen els llibres amb el joc, la conversa i l’estima compartida és una manera efectiva d’enfortir el seu vincle amb la lectura. I qui sap si, amb el temps, aquells clubs d’estiu es convertiran en hàbits que perduraran molt més enllà de les vacances.