El fons marí del Mediterrani, premiat en el ‘OceanFest’

L’Oceanogràfic de València va ser l’escenari del lliurament de premis del 3r Concurs de Fotografia Submarina de l‘OceanFest, la iniciativa posa en valor la imatge com a eina per a sensibilitzar sobre la fragilitat i la bellesa del Mediterrani. Durant l’esdeveniment celebrat diumenge passat, l’Oceanogràfic va premiar als autors de les 24 imatges finalistes per la seua capacitat per a narrar, a través de l’objectiu, les històries que habiten sota la mar.

El certamen ha consolidat la seua proposta a través de quatre categories –OceanPop, OceanFree, OceanChange i OceanBio– que reflectixen diferents perspectives de l’univers marí: des de l’estètica i la biodiversitat fins a les les seues amenaces.

La participació d’enguany va superar amb escreix la d’edicions anteriors, amb més de 350 fotografies presentades, fet que subratlla el creixent interés per la mar com a font d’inspiració i compromís ambiental.

Quatre primers premis

En la categoria OceanPop, centrada en la temàtica lliure i en imatges realitzades amb qualsevol dispositiu, el primer premi va ser per a David Marfill per «El badall», una captura d’un peix Anthias amb la boca oberta, presa a Sant Feliu de Guíxols. La imatge, a més del seu valor tècnic, va seduir al jurat per la proximitat que transmet, oferint a l’espectador una escena espontània.

Categoria OceanPop, foto de David Marfill. / Levante-EMV

En OceanFree, que premia la llibertat tècnica i compositiva, el primer guardó va recaure en Xavier Salvador Costa amb «Àlien, el huité passatger», una imatge del crustaci Phronima sedentaria, l’aspecte de la qual va inspirar al mateix Ridley Scott per a crear el temut xenomorf de la pel·lícula ‘Alien’. La fotografia, realitzada en aigües obertes, destaca tant per la seua originalitat com per la complexitat de la seua narrativa.

Crustaci Phronima sedentaria. / Levante-EMV

En OceanChange, categoria centrada en l’impacte humà sobre la mar,va ser Javier Murcia qui es va alçar amb el primer premi gràcies a ‘L’últim mos’, sobre la mortalitat d’aus marines atrapades en xarxes en la Mar Menor.

Finalment, en OceanBio, destinada a ressaltar la biodiversitat, Carlos Ortolá Orihuel va obtindre el màxim reconeixement per ‘Amb la boca plena’, on retrata a un Apogon imberbis protegint els seus fills a l’interior de la seua boca, en les aigües de Cap Negre (Xàbia). L’escena revela el comportament reproductiu d’aquesta espècie endèmica del Mediterrani.

Foto de Carlos Ortola. / Levante-EMV

Una exposició per a la reflexió

El jurat, format per fotògrafs, biòlegs marins i divulgadors científics, va destacar l’alt nivell tècnic i narratiu de les obres. Entre els premiats, figuren autors consagrats i talents emergents, units per la seua passió per la mar i el seu afany per contar el que sovint passa desapercebut.

Amb la seua tercera edició, el concurs de fotografia de l‘OceanFest consolida la seua aposta per apropar el medi marí a través de la fotografia. El certamen demostra que una imatge ben captada pot servir tant per a admirar la bellesa de la mar com per a reflexionar sobre la seua conservació.