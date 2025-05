Parlem de... Jovi Lozano-Seser

Jovi Lozano-Seser (Ondara, 1979) és un periodista, escriptor i comunicador valencià que destaca per la seua versatilitat i compromís amb la cultura i la llengua pròpia. Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València, ha explorat diferents gèneres literaris i formats, demostrant una capacitat notable per combinar la narrativa amb altres formes d’expressió artística i social.

La seua obra inclou relats, novel·les, teatre, assaig i guions cinematogràfics, tot això amb una mirada crítica i una aposta clara per donar veu a temes que sovint queden silenciats. El seu estil es caracteritza per una llengua precisa i un to directe que no evita qüestionar ni sacsejar les consciències. La seua trajectòria està marcada també per un compromís ferm amb la dignitat del valencià i amb la defensa dels valors que considera essencials.

Títols importants

Al llarg de la seua carrera ha rebut nombrosos guardons que reconeixen la qualitat i la diversitat del seu treball, entre ells el Premi Soler i Estruch (2010) per ‘Efectes Secundaris’, el Premi Ciutat de València (2011) per ‘Últimes existències’, o el Premi Alfons el Magnànim (2019) per 'Pedres que han de ser remogudes'. Aquests reconeixements posen de manifest la solidesa literària i el compromís social que caracteritzen la seua obra.

Amb una trajectòria consolidada i plena de reconeixements, Jovi Lozano-Seser és una veu imprescindible per entendre la literatura valenciana contemporània, capaç d’arribar a tot tipus de lectors amb un missatge clar, crític i compromés.