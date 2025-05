«Al pati es genera una quantitat desproporcionada de residus»

Claudia Torres i Carme Riquelme, dues alumnes de 2n de Batxillerat de l’IES Cid Campeador de València, han realitzat una ‘ecoauditoria’ i una exhaustiva anàlisi dels residus generats al pati de l’institut. La iniciativa s’emmarca dins de la convocatòria anual CidExplora.

Per a dur-la a terme, han fet diferents recollides de fem, enquestes, entrevistes i observacions, durant mesos. En total, han constatat que es generen al voltant de 2.038 kg de residus a l’any al pati de l’institut. D’este total, un 36,5% és plàstic, un 16,2% de paper d’alumini, un 11,7% de paper i un 35,6% de residus orgànics.

«No sols hem pogut observar la quantitat desproporcionada de residus, especialment de plàstics i materials no reciclables, que genera l’institut al pati, sinó que també hem comprovat que es reciclen menys del 50 %. No obstant això, el residu principal de l’alumnat és el plàstic, i la majoria dels contenidors destinats a este residu tenien un percentatge molt alt de reciclatge». El punt negatiu, segons han constatat les investigadores i han escrit en el seu informe és que «els alumnes semblen no preocupar-se per la separació de residus» i «la majoria es mostra indiferent als problemes ambientals».

Per això, també van realitzar una enquesta a l’alumnat, centrada en la gestió de residus i la sostenibilitat. «A pesar que una gran majoria afirma estar disposada a canviar els seus hàbits per a millorar la seua petjada residual i fer ús dels diferents contenidors, només un 11,1% afirma separar verdaderament els residus en l’institut (i un 21,5% a casa). Malgrat que la majoria identifica al propi alumnat com el problema, només un 4,1 % es va mostrar disposat a oferir solucions. No obstant això, un 23,6 % dels alumnes afirma estar interessat en la introducció d’una assignatura optativa sobre canvi climàtic i sostenibilitat», afirmen les investigadores.

Cal més conscienciació

Quant a les entrevistes, Claudia Torres i Carme Riquelme han parlat amb el secretari i el personal de neteja del centre, que han assenyalat que, malgrat els esforços de l’institut per millorar la sostenibilitat, «és necessària una major conscienciació tant entre el personal com en els estudiants. Així mateix, s’evidencia la necessitat de millores en les infraestructures i els programes ambientals, especialment en relació amb el reciclatge i el consum responsable», diuen a les conclusions.

«El nostre objectiu amb esta ecoauditoria no és només analitzar els residus de l’institut, avaluar-los, proposar millores i estimular a l’alumnat, també volem posar bases per a futures investigacions i projectes; i apendre dels nostres errors i encerts per a anar millorant», reconeixen les estudiants.

«Ens agradaria que no fora només un projecte, sinó que animara a la continuïtat de l’ecoauditoria en el centre i a la seua realització en altres instituts. Ens incumbix a tots, així com la implicació de les administracions. El que volem és avançar cap a una població més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, començant des de la base de la societat: la nova generació», afegixen.

Convocatòria CidExplora

Este projecte d’investigació, titulat ‘Què deixem arrere?’ forma part de la convocatòria anual CidExplora, un programa en el qual alumnat de Batxillerat té l’oportunitat de realitzar una investigació tutoritzada sobre un tema de la seua elecció i que presenten en acabar el curs, després d’investigar durant mesos. Com en cursos anteriors, el programa està destinat específicament a estudiants amb un rendiment acadèmic destacat i servix per a explorar i satisfer necessitats intel·lectuals, més enllà de les exigències acadèmiques i de l’enfocament educatiu tradicional.

El professorat insta a realitzar una investigació exhaustiva amb fonts fiables, llibres, articles, webs acadèmiques i entrevistes a testimonis i experts. Després, els docents guien a l’alumnat per a organitzar el treball i sintetitzar la informació en un document que acaben presentant al públic de manera clara i concisa, amb recursos audiovisuals, taules i gràfics.

Professorat i alumnat participant en esta convocatòria. / Levante-EMV

Els altres treballs d’este curs han sigut: ‘Justícia de pau i memòria escrita: Estivella en temps de la II República’, de Joan Mateu i Martín; ‘La huella del presente en el camino de los jóvenes. Percepción del futuro entre los adolescentes de hoy’, de Sofía Navarro Trejo de Tena; ‘¿Mejora la educación musical el rendimiento académico? La percepción de los alumnos’, per Lya Navarro Gras; ‘Percepción social del plástico en las Playas de València: el papel de las ONG’, per Marina Artero Fernández; i ‘La Inteligencia Artificial en la Educación: estudio del uso de la IA en Bachillerato’, de Blanca Olcina Domingo.