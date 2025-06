Agermanament educatiu, musical i teatral per la dana

L’IES Crémor de Castelló i l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja ha conclòs un procés d’agermanament educatiu que, al llarg del curs, s’ha consolidat com una experiència de solidaritat, cultura i col·laboració. Així, recentment, l’Àgora de la Universitat Jaume I de Castelló va ser l’escenari de l’espectacle musical i teatral ‘La Panderola: de Catarroja a Castelló’.

L’origen d’este agermanament se situa després dels greus danys patits per l’IES Berenguer Dalmau a causa de la dana del 29 d’octubre. En resposta, l’IES Crémor va iniciar una sèrie d’accions solidàries per a recaptar fons i mostrar el seu suport al centre de Catarroja. El que va començar com un gest puntual de solidaritat es va transformar en un projecte educatiu compartit, basat en l’empatia, la responsabilitat social i l’aprenentatge col·laboratiu.

Durant l’acte, representants de l’IES Crémor van subratllar que «ha sigut molt més que una col·laboració; ha sigut un procés de creixement conjunt, de posada en pràctica de valors reals i d’aprenentatge compartit».

Amb la participació activa de l’alumnat, el projecte ha evolucionat cap a una experiència d’aprenentatge-servei, en la qual l’educació transcendix els murs de l’aula per a connectar amb la realitat social. Com a mostra de continuïtat i compromís, l’IES Crémor va fer un lliurament simbòlic de material didàctic al centre agermanat.

L’espectacle —inspirat en l’històric tramvia que va connectar la costa nord valenciana,— va combinar música tradicional valenciana, memòria històrica i dramatització, recreant un recorregut sonor i visual per la Catarroja i el Castelló del segle XX. El repertori va incloure cançons populars i peces representatives de la cultura oral valenciana, com ‘El Sereno’, ‘Mareta’ o ‘La Tarara’. Van participar alumnat i professorat de música, arts escèniques, cor, grup de rock i la companyia teatral de l’IES Berenguer Dalmau, junt amb alumnat de l’IES Crémor.

La força de la comunitat educativa

L’activitat s’emmarca en el projecte Promus, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i impulsat pel grup d’investigació Edarso de la Universitat Jaume I. El seu objectiu és fomentar iniciatives que vinculen la música, l’educació i la societat, promovent la creativitat, la inclusió i la participació activa dins i fora de l’aula.

Tanmateix, la representació va suposar la culminació d’un Projecte d’Innovació i Investigació Educativa (PIIE) biennal que desenvolupa l’IES Berenguer Dalmau des del curs 2023-24, amb el nom ‘Catarroja des de les entranyes’.

En ell, l’alumnat de 1r d’ESO va fer un treball de camp arreplegant, a través d’entrevistes als seus avis i àvies, les cançons que els seus besavis escoltaven i cantaven. També van recuperar música de la compositora catarrogina Ethelvina Ofelia Raga Selma i van organitzar, entre altres activitats, una exposició sobre la Catarroja modernista.

Per a un dels docents de l’IES Berenguer Dalmau implicat en la coordinació, haver arribat fins ací, «després de tot el viscut, ha sigut possible gràcies a la força de la comunitat educativa, al meravellós estudiantat i a la complicitat sincera amb l’IES Crémor».