Llibres que fan riure, l’humor com a porta d’entrada a la lectura

Hi ha un moment màgic en la vida lectora dels més menuts, aquell en què esclata a riure mentre llig. És un riure sincer, contagiós, que naix de la sorpresa, de l’absurd, de la complicitat amb els personatges. I és també un dels camins més efectius per a fer que els xiquets i xiquetes s’enamoren dels llibres.

L’humor, sovint poc valorat en l’àmbit educatiu, és una eina poderosa. No sols desperta l’interés, sinó que també ajuda a comprendre millor el món, a relativitzar els problemes i a desenvolupar el pensament crític. Quan un llibre fa riure, crea un vincle emocional amb el lector que difícilment s’oblida. I aquest vincle és clau per a consolidar l’hàbit lector, especialment en les primeres etapes.

Per què funciona tan bé l’humor?

Els més menuts tenen una gran capacitat per a captar el joc, la sorpresa i l’absurd. L’humor connecta amb la seua manera de veure el món, i els ofereix una via per a expressar emocions i entendre situacions complexes. A més, llegir per plaer, sense pressions ni obligacions, és fonamental per a consolidar l’hàbit lector. I què millor que fer-ho amb un llibre que et fa riure?

A l’aula, els llibres humorístics poden ser una porta d’entrada per a aquells alumnes que encara no han trobat el seu lloc com a lectors. A casa, poden convertir-se en moments compartits de rialles i complicitat. I en tots dos casos, poden ser el primer pas cap a lectures més profundes i variades. Quan un xiquet o xiqueta descobreix que llegir pot ser divertit, que pot riure amb els personatges i les situacions, s’obri una finestra d’oportunitats per a continuar explorant.

L’humor també pot ser una eina per a treballar valors. A través de situacions còmiques, es poden abordar temes com la convivència, la tolerància, la diversitat o la resolució de conflictes. El riure, en aquest sentit, no és només una reacció emocional, sinó també una porta cap a la reflexió.

Recomanació lectora: Els MALtí. Maldats en família

Una proposta divertida i molt recomanable és Els MALtí. Maldats en família. Aquesta obra forma part d’una col·lecció que juga amb l’humor negre i les situacions insòlites d’una família molt poc convencional. Amb un estil àgil i ple de girs inesperats, el llibre connecta amb els lectors més joves a través de personatges excèntrics i trames que trenquen amb el que és previsible. És ideal per a lectors a partir de 9 o 10 anys que busquen històries diferents, amb molt de ritme i un toc irreverent que els farà riure de valent.

Il·lustració dels MALtí. / Levante-EMV

Com triar llibres humorístics?

No tots els llibres que pretenen fer riure ho aconsegueixen. És important buscar històries amb un humor respectuós, que no ridiculitze ni perpetue estereotips. L’humor intel·ligent, aquell que juga amb el llenguatge, amb les situacions absurdes o amb la ironia, és el que millor funciona i el que més perdura.

També és interessant combinar llibres de diferents formats: còmics, àlbums il·lustrats, novel·les gràfiques… L’humor pot aparéixer en una vinyeta, en una descripció exagerada o en un diàleg inesperat. A més, el fet que un llibre faça riure no vol dir que no puga tindre qualitat literària. Al contrari, moltes vegades l’humor és una mostra d’enginy, de domini del llenguatge i de capacitat per a connectar amb el lector.

Un somriure que obri portes

Llegir ha de ser, abans que res, un plaer. I l’humor és una de les formes més directes i efectives de connectar amb aquest plaer. Quan algú riu amb un llibre, està creant un record positiu que l’acompanyarà tota la vida. I potser, sense adonar-se’n, estarà fent el primer pas per a convertir-se en un lector apassionat.

Així que, si busques una manera d’apropar els teus fills, alumnes o nets a la lectura, prova amb un llibre que els faça riure. Potser no podran parar ni de llegir, ni de riure. I en eixa rialla, potser, començarà una història d’amor amb els llibres que durarà tota la vida.