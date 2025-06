2024-2025: El curs de les escoles que complixen 50 anys

El 1975 s’iniciaren les bases del que en un futur seria una transformació total del sistema educatiu. Mort el dictador Franco i amb la reforma del valencià José Luis Villar Palasí ja en marxa —el ministre d’Educació que va ampliar l’obligatorietat de l’ensenyament a Espanya—, van ser moltes les escoles que van proliferar, també per a acollir a alguns dels xiquets i xiquetes de l’anomenada generació del baby boom, a més de la lluita de moltes famílies en barris humils que reclamaven centres educatiu dignes per als seus fills i filles.

Fou en 1970 quan s’aprovava la Llei General d’Educació de la qual, entre altres coses, va sorgir l’EGB (l’ensenyament obligatori i gratuït d’entre els 6 i 14 anys) i la universalització de l’educació a Espanya. Tots estos elements van fer que augmentara la necessitat d’obrir noves escoles i en bona part és el motiu de què molts centres públics estiguen celebrant esta dècada el seu 50é aniversari.

Este 2024-25, es el cas d’escoles com el CEIP Ausiàs March d’Aldaia i els CEIP 8 de Març i Dr. Barcia Goyanes de València, entre altres, que han aprofitat la fi de curs per a celebrar els seus aniversaris. En el centre d’Aldaia, han dedicat el projecte de tot el curs a l’efemèride. Així, en tots els àmbits l’alumnat ha treballat mirant al passat: han descobert, els dibuixos animats i la música de l’època, i també van dedicar la falla escolar als 50 anys.

Però, sens dubte, l’activitat més important per a la comunitat educativa va ser la celebració conjunta de l’aniversari. Gràcies a la idea i el treball de quatre exalumnes, se van ajuntar en una festa 50 promocions —des de 1976 fins a 2024—, amb la participació de més de 1.000 persones en total. Generacions de totes les edats no van voler perdre’s la celebració, a la qual també va assistir professorat actual i d’anys anteriors —com Don Hilario—, famílies i autoritats.

CEIP Ausiàs March d'Aldaia. / Levante-EMV

Com expliquen els organitzadors, «l’esdeveniment va consistir en un acte d’agraïment per part del director, Miguel Montesinos: tant al professorat com a tots els exalumnes, a les autoritats i a la Comitiva d’Organització del 50é Aniversari. Es va expressar gratitud i emoció per la trobada de tantes persones a les quals els unix la seua educació en el Col·legi Ausiàs March», apunten.

Tanmateix, «en l’acte no va faltar el record als exalumnes i professors que ja no estan entre nosaltres. Es va mostrar solidaritat a l’alumnat i professorat que ha patit pèrdues familiars o materials per la dama; i també se va donar tot el suport a aquelles persones que estan lluitant contra alguna malaltia».

La cita va propiciar, com expliquen, reencontres de persones que feia molts anys que no es veien i que van poder tornar a visitar el centre i fer-se fotos amb els seus companys i companyes de classe, en un photocall especial. «Gràcies a este esdeveniment hem aconseguit complir una il·lusió: reprendre el contacte amb moltes persones allunyades de la nostra vida, que ara tornen a formar part d’ella (tant alumnat com professorat). Ja és un dia inoblidable que sempre quedarà en el nostre record», indiquen persones participants. A més, també podran tindre un record a casa ja que, passat l’esdeveniment, el director va comunicar que es farà un àlbum amb les fotografies.

D’altra banda, des del CEIP Dr. Barcia Goyanes també ha viscut una emotiva jornada de reencontres i homenatges, on «l’emoció, els records i els reconeixements van estar ben presents». Antics alumnes, docents i famílies que han format part de la història del centre es van donar cita en un acte que va servir com a punt de trobada intergeneracional», expliquen.

Festa al CEIP Dr. Barcia Goyanes de València. / Levante-EMV

En este cas, destaca l’exposició fotogràfica que repassava la trajectòria dels alumnes al llarg d’estes cinc dècades; així com l’homenatge al Dr. Barcia Goyanes, «figura clau en la història del centre, el llegat del qual va ser recordat amb la presència dels seus familiars i el descobriment d’una placa commemorativa». Cal apuntar que Juan José Barcia Goyanes (Santiago de Compostel·la, 1901 - València, 2003) va ser un metge anatomista, pioner de la Neurologia, de la Psiquiatria i de la Neurocirurgia a Espanya, degà i rector de la Universitat de València, escriptor i humanista, a més de científic.

A més, en la celebració, el CEIP va reafirmar el seu compromís amb l’educació pública i la seua vinculació amb l’entorn social i cultural del qual forma part des de fa mig segle. L’acte va comptar amb l’assistència de la directora territorial d’Educació, Inmaculada Murgui, que va acompanyar a la comunitat educativa en esta data tan assenyalada. La jornada va concloure amb l’actuació del grup Replay, que va protagonitzar una cloenda molt festiva amb un repertori de temes emblemàtics dels anys 80 i 90, animant a totes les persones presents.

Homenatge al CEIP 8 de Març de València. / Levante-EMV

Al CEIP 8 de Març de València la música també va estar present a la celebració dels 50 anys, i la data va servir per a recordar temps passats als més majors i per a ensenyar com era l’escola abans als més menuts. Per això, es va preparar una exposició amb objectes escolars antics i un photocall reproduint una aula dels anys 70. La cita també va servir per a una trobada i un homenatge als exdirectors i directores, a més de juntar a exalumnat i professorat que han passat pel centre de Tres Forques durant tots estos anys.

En el 8 de març la celebració no ha sigut només al final. Al març ja van dedicar la falla escolar al seu mig segle d’història. Com va publicar ‘Aula’, a més de la necessària renovació de les instal·lacions i l’ampliació de l’hort escolar i renaturalització del pati, el desig de la directora — María Martínez Vila— per al futur de l’escola és que el centre «continue obert a les famílies, que continuen venint a fer els tallers, a implicar-se en l’educació dels seus fills i filles, i participant amb les seues opinions». També han deixat per al futur una ‘càpsula del temps’, que esperen que s’òbriga d’ací 25 anys, en 2050.