Educació i conservació es donen la mà per a protegir l’ofegabous

Dijous passat 5 de juny va tenir lloc a Gàtova una jornada d'educació ambiental organitzada per la Fundació Oceanogràfic, en col·laboració amb el Parc Natural de la Serra Calderona, l’Ajuntament de Gàtova, la Piscifactoria del Palmar i altres entitats. L’objectiu principal va ser la solta d’exemplars d’ofegabous (Pleurodeles waltl) en una tolla situada en una antiga pedrera, restaurada mesos abans per a afavorir la presència d’esta espècie autòctona.

La restauració de l’espai es va realitzar l’octubre passat, amb suport del voluntariat de Ford i el treball conjunt d’equips tècnics, brigades ambientals i del mateix Oceanogràfic. L’actuació va consistir en l’adequació de la tolla, la retirada de vegetació invasora i la millora de l’hàbitat per a facilitar la reproducció d’amfibis.

Imatge en primer terme d'un exemplar d'ofegabous. / Levante-EMV

Compartir amb la ciutadania

Vuit mesos després, la Fundació Oceanogràfic va organitzar una jornada educativa per a compartir amb la ciutadania, especialment amb l’alumnat del municipi, els resultats del projecte. Al llarg del matí, van tenir lloc activitats divulgatives i pràctiques en les quals van participar més de 60 persones, entre escolars, voluntaris i professionals de l’àmbit ambiental.

La jornada va començar amb una sèrie de xarrades breus per part dels representants de les entitats, així com de l’equip educatiu de l’aquari valencià, que va explicar conceptes clau sobre els amfibis i la importància de conservar els punts d’aigua com a refugis de biodiversitat.

Voluntariat de Ford treballant en la restauració de la tolla de la pedrera de Gàtova el passat octubre. / Levante-EMV

Solta d'exemplars

Un dels moments més esperats va ser la solta simbòlica de diversos ofegabous, realitzada pels escolars del Col·legi Rural Agrupat (CRA) Alt Carraixet de Gàtova i Olocau, l’EFA la Malvesia de Llombai, els menors del centre tutelat de Gàtova i el mateix consistori. Els 75 ofegabous que es van soltar estan equipats amb microxips per a poder fer les tasques de seguiment.

Solta d'un exemplar d'ofegabous a la tolla de Gàtova. / Levante-EMV

L’ofegabous, dit així per la creença generalitzada que vaques i bous podien morir-se si s’engolien un d’estos animals en beure en les tolles, té i ha tingut la seua major amenaça en l’acció de l’home i en l’abandó de les pràctiques agrícoles i ramaderes. Igualment, patix la pressió per la introducció d’espècies al·lòctones i els productes químics que s’empren per a potenciar la producció agrícola.

El seu aspecte és molt potent, com el d’un animal prehistòric, i pot aconseguir fins a 30 centímetres de longitud. D’ulls xicotets, però sortits té, afortunadament, una gran capacitat de reproducció. Este tritó s’alimenta d’invertebrats aquàtics, mol·luscos, fins i tot cucs o larves d’insectes.

Un projecte exitós

És l’únic amfibi amb cua que viu en la Comunitat Valenciana i en la seua supervivència també va haver d’enfrontar-se a la captura i comercialització il·legal. El projecte de reproducció i cria arranca en 2017, any en què la Fundació Oceanogràfic inicia en les seues instal·lacions una línia de cria d’ofegabous en condicions controlades, en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient.