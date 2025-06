Dos instituts transformen la crisi climàtica en art

Justícia Alimentària ha acompanyat l’alumnat de dos instituts de la província de Valencia en una intervenció artística-educativa per posar el focus en els reptes ecosocials contemporanis i el seu impacte social. L’activitat s’emmarca dins del programa ‘Emergència climàtica’, impulsat per Justícia Alimentària en centres de Secundària i Batxillerat, i té com a objectiu apostar per una educació crítica i transformadora per a fer front a la realitat climàtica en què vivim.

Des de setembre, alumnat de l’IES Enric Valor de Picanya i de l’IES La Serrania de Villar de l’Arzobispo ha reflexionat sobre la relació entre la nostra dieta globalitzada i la crisi ecosocial, i han transformat el que han aprés en una creació col·lectiva que es va presentar la setmana passada. Es tracta d’un mural i una performance per a combatre la desinformació en l’actualitat, insistint especialment en les fake news relacionades amb qüestions ecològiques.

Doris Monrós Sánchez, encarregada d’este programa, destaca que és fonamental obrir espais als centres educatius on les persones més joves puguen expressar les seues preocupacions i construir alternatives. «Esta acció artística mostra el poder de l’educació com a eina de transformació ecosocial», subscriu.

La primera intervenció ha sigut a l’Enric Valor, amb la col·laboració de l’alumnat de 1r de Batxillerat i de l’associació Cuerpo Territorio, amb un enfocament transdisciplinari.Els murals realitzats en la zona de l’hort del centre són part del projecte final d’una assignatura optativa. Per la seua part, a l’IES de Villar del Arzobispo l’alumnat de 3r d’ESOha presentat tot allò que han aprés a la resta de grups del centre.