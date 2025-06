L’estudiantat presenta els 47 projectes finalistes de «Cristal·lització a l’escola»

El Museu dels Ciències ha celebrat la final del concurs escolar «Cristal·lització a l’Escola» amb la presentació al jurat dels 47 projectes finalistes. El primer premi ha sigut per a l’equip d’estudiants de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs, que també s’ha emportat el del cristall més especial; el segon premi per al projecte presentat per l’equip del Col·legi San Vicente Ferrer Maristas de Cullera; i el tercer premi ha reconegut el treball exposat pel grup escolar del Col·legi Nuestra Señora de los Desamparados de València, que també ha aconseguit el de al millor ADP.

Els cristalls guanyadors formaran part d’una exposició al Carrer Menor del Museu dels Ciències. Altres centres guanyadors en diferents categories són el Col·legi Mantellate de València; l’IES Serra de Mariola de Muro d’Alcoi, l’IES Francisco Ribalta de Castelló o l’IES Salvador Gadea d’Aldaia, a més del Col·legi Liceu de Benicàssim.

Este concurs que se celebra cada any està dirigit a estudiants de segon cicle de Secundària i Batxillerat als qui se’ls proposa realitzar experiments de creixement de cristalls en els seus centres escolars, que després presenten en la final del Museu dels Ciències.

Un any més han col·laborat en la convocatòria la Ciutat de les Arts i les Ciències, la Universitat Jaume I, el Museu d’Història Natural de la Universitat de València, l’Institut de Ciència Molecular, i el Grup Especialitzat de Cristal·lografia i Creixement Cristal·lí de la Reial Societat Espanyola de Química i Reial Societat Espanyola de Física.