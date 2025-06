Paraules que ajuden a créixer enmig dels dubtes, les emocions i els canvis.

La infància i l’adolescència són etapes de transformació constant. Els infants passen de descobrir el món a construir una identitat pròpia, mentre que els adolescents s’enfronten a reptes emocionals, socials i físics que sovint resulten desconcertants. En este procés, la lectura pot esdevindre molt més que un entreteniment, pot ser una eina de comprensió, un refugi emocional i una finestra oberta a altres realitats.

Els llibres ajuden a posar nom a les emocions, a entendre que allò que sentim no és únic ni estrany, i a trobar personatges amb qui identificar-se. Llegir pot ser una forma de validar experiències, de trobar respostes a preguntes difícils o, simplement, de sentir-se acompanyat. Quan els més menuts lligen una història que reflectix els seus dubtes o pors, poden començar a entendre’ls millor. Quan un adolescent descobrix un personatge que travessa situacions semblants a les seues, pot sentir que no està sol.

A més, la literatura infantil i juvenil oferix un espai segur per explorar temes complexos com la identitat, la pèrdua, la diversitat, la por o el canvi. A través de la ficció, els lectors poden experimentar emocions intenses sense riscos reals, i això els prepara per a afrontar situacions similars en la vida real. La lectura fomenta l’empatia, la reflexió i el pensament crític, qualitats essencials per créixer amb consciència i respecte cap a un mateix i cap als altres.

Diversos autors i autores valencians han creat obres que poden ser grans aliades per acompanyar els canvis vitals dels més joves. A continuació, presentem algunes propostes destacades:

Drames i likes a l’institut, de Gemma Pasqual i Escrivà

Esta obra conta la història d’Aloma, una adolescent que intenta passar desapercebuda en el dia a dia de l’institut. La seua vida, aparentment tranquil·la, es veu sacsejada quan apareix un compte anònim a les xarxes socials, @RostresOcults, que comença a revelar secrets dels seus companys. A partir d’este moment mantindre's al marge deixa de ser una opció.

Esta novel·la aborda temes com la identitat digital, la pressió social, l’amistat i la confiança, i mostra com les xarxes poden actuar com un mirall trencat que deforma la realitat. Una lectura molt actual que connecta amb les inquietuds dels adolescents i els convida a reflexionar sobre la importància de ser un mateix en un món ple d’aparences.

M’entenc, però no sempre, de Valentín Coronel

Esta obra ens oferix una mirada clara i propera sobre la salut mental, especialment pensada per a adolescents. Amb un estil directe, irònic i alhora ple d’empatia, l’autor parla de sentiments com la tristesa, la por, la frustració o la confusió, i ho fa sense dramatismes ni tabús. El llibre tracta temes delicats, com ara el suïcidi juvenil, però ho fa amb molt de respecte i sensibilitat, fent entendre que demanar ajuda és un acte de valentia i no de debilitat. Lluny de donar lliçons, convida a reflexionar sobre com ens sentim i com podem cuidar-nos emocionalment. És una lectura que connecta amb els joves perquè parla el seu llenguatge i perquè els fa sentir compresos. Un llibre necessari per a entendre que la salut mental forma part del nostre benestar i que tots, en algun moment, necessitem parar i escoltar-nos.

Els llibres no tenen pressa, però arriben sempre a temps. En un món ple d’estímuls immediats, oferir als joves espais de lectura és regalar-los moments de pausa, de silenci i de connexió amb ells mateixos. Potser no resoldran tots els seus dubtes, però els ajudaran a fer-se les preguntes adequades. I això, sovint, ja és començar a créixer. Perquè llegir no és només entendre històries, sinó també aprendre a escoltar-se, a mirar amb ulls propis i a construir una veu pròpia amb la qual habitar el món.