Parlem... d’Elvira Cambrils

Elvira Cambrils (Pego, 1955) és una autora que ha arribat a la literatura després d’una vida plena d’experiències. Va ser professora de filosofia durant més de trenta anys, però també ha estat activista cultural, regidora i viatgera incansable. Tot aquest bagatge vital es nota en els seus llibres, plens de reflexió, emoció i compromís.

Va començar a escriure a partir d’un viatge per les illes Cíclades, on va descobrir el poder de les paraules per donar forma als records. Aquell primer impuls la va portar a publicar Mira’m, amor, que va guanyar el premi Blai Bellver. Des d’aleshores, no ha deixat d’escriure, i ha anat construint una trajectòria sòlida i coherent.

Les seues novel·les, com El bes de l’aigua, Tot el que tinc per ballar amb tu o A la platja de Camus, combinen la passió per la narrativa amb la mirada crítica d’una filòsofa. Parlen de memòria, de feminisme, de la recerca de la veritat i de com viure una vida plena. També ha conreat el relat breu com Vestida de lluna o Ariadna adormida, publicats per la Fundació Bromera. En les seues obres, la reflexió i l’emoció conviuen amb naturalitat, i els personatges, sovint femenins, busquen el seu lloc en un món que no sempre els ho posa fàcil. La seua escriptura és honesta, valenta i plena de matisos.

Elvira Cambrils ha estat reconeguda amb diversos premis, com la Lletra Lila o el Carmelina Sánchez-Cutillas. Però més enllà dels guardons, destaca per la seua capacitat de connectar amb les lectores i lectors des de la sinceritat i la intel·ligència. Una veu madura, compromesa i necessària que continua enriquint la literatura valenciana amb cada nova obra.