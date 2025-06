Es complix un any del rescatde les belugues de Khàrkiv

Fa exactament un any, l’Oceanogràfic de València va rescatar a dues belugues de l’aquari Nemo de Khàrkiv, a Ucraïna, en el marc d’una operació internacional coordinada entre institucions científiques i autoritats governamentals.

Plombir, un mascle de 15 anys, i Miranda, una femella de 14, van arribar a València el 19 de juny de 2024 després de recórrer més de 3.000 km per carretera i avió, en una missió que va implicar experts del propi Oceanogràfic, i els millors professionals en transport de SeaWorld i Geòrgia Aquarium, així com a l’Associació de Zoològics i Aquaris (AZA) i la Generalitat Valenciana.

L’evacuació es va produir en condicions molt difícils per la guerra. Malgrat el risc, el viatge es va iniciar el 17 de juny de 2024 i va incloure un recorregut per carretera des de Khàrkiv fins a Chişinău, a Moldàvia, on els esperava un avió especial que va traslladar als animals amb veterinaris i cuidadors fins a València. En arribar a l’Oceanogràfic, les belugues van ser traslladades a instal·lacions tècniques amb accés restringit al públic, on es va iniciar un procés d’avaluació veterinària, observació del comportament i adaptació al nou entorn.

Durant les primeres setmanes, l’equip de cuidadors i veterinaris, amb la col·laboració de dos professionals de l’aquari de Khàrkiv desplaçats expressament a València, va centrar els seus esforços a garantir l’adaptació física i emocional dels animals. La integració amb Yulka i Kylu, les dues belugues residents en l’Oceanogràfic, es va realitzar de manera gradual, seguint un pla de socialització controlada.

Una de les principals troballes científiques va ser el patró de vocalització de Plombir i Miranda. Estudis realitzats per la doctora Audra Ames, investigadora de la Fundació Oceanogràfic, van demostrar que els animals empraven sons més similars als dels dofins, amb els qui van conviure a Ucraïna.

Una adaptació correcta

L’adaptació de les dues belugues va ser avaluada de manera contínua mitjançant registres de comportament, anàlisi de mostres biològiques i monitoratge de les seues interaccions amb l’entorn. Al gener de 2025, set mesos després de la seua arribada, els animals ja mostraven una conducta estable, s’havien familiaritzat amb els cuidadors i havien establit contacte positiu amb els seus nous companys.

En l’actualitat, les quatre belugues conviuen en el mateix espai de manera estable, i l’equip del Oceanogràfic continua registrant dades sobre les seues vocalitzacions i dinàmiques socials. Miranda ha mostrat des del principi una actitud exploradora i comunicativa, mentre que Plombir ha necessitat un procés més pausat.

El cas de Plombir i Miranda, el seu rescat des d’Ucraïna i els avanços en investigació en les seues vocalitzacions han sigut integrats en projectes d’investigació sobre benestar animal i és objecte de presentacions en congressos nacionals i internacionals.