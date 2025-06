Un espai d’aprenentatge transformador i innovador a l'Eliana

Amb el curs escolar finalitza també un important projecte d’innovació educativa al CEIP l’Olivera de ’Eliana. Es tracta de la iniciativa de la Direcció General d’Innovació Educativa amb la qual han creat una ‘Aula Transformadora (STEAM)’ al centre educatiu.

Durant 2023-24 i 2024-25, esta escola ha sigut un dels 35 centres educatius de la Comunitat Valenciana seleccionat per a participar en el projecte d’Acció Col·laborativa i Recerca Docent (ACORD).

Com expliquen des de l’escola pública, per una banda ha suposat la creació d’una ‘Aula Transformadora’ al centre per tal d’aplicar treballs d’Activitats Basades en Projectes (ABP) per a la millora de les competències claus del segle XXI; i per una altra banda, la recerca, per part de l’equip de professorat de l’equip investigador mi-E-tic, de la Universitat de València, en l’assoliment d’estes competències per part de l’alumnat.

El projecte ha tingut una vessant pedagògica amb l’alumnat i professorat, i una altra investigadora. / Levante-EMV

El projecte ha comptat amb un pressupost total de 28.000 euros per als dos cursos; i ha suposat una inversió en material mobiliari i equipament TIC; una formació del professorat que poguera permetre el canvi metodològic del professorat del centre; i diverses publicacions del treball realitzat al llarg d’estos dos cursos.

Així, amb este projecte, el CEIP l’Olivera ha consolidat la seua trajectòria en innovació educativa al llarg dels seus 20 anys de vida, per tal de continuar oferint un ensenyament públic de qualitat.