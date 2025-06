Francesc Nogales: 'És important donar respostes als xiquets i dir la veritat'

Com es fabriquen els xiquets? Existixen els Reis d’Orient? Per què papà ja no viu amb nosaltres? Són algunes de les difícils qüestions que Francesc Vicent Nogales Sancho., mestre i especialista en Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge, ajuda a respondre en el llibre 'Microrrelatos para familias en apuros' (Khaf, 2025).

La publicació introduïx temes complicats d’abordar amb els xiquets i xiquetes amb una il·lustració —de Malena Cecilia Verónica Belarde — i una xicoteta història, i dona algunes claus a les famílies per a crear els espais de comunicació necessaris per a enfrontar les preguntes «incòmodes» i cultivar l’art de la conversa des de menuts.

Així, cada capítol aborda una temàtica diferent, amb pautes i altres recursos com a textos, llibres, il·lustracions… Segons l’autor «la idea és que l’adult puga llegir-lo prèviament, preparar-se per a afrontar el tema, i a partir de les il·lustracions i del microrelat, abordar-lo amb els nostres fills d’una manera natural». També hi ha un espai per a escriure reflexions al final de cada capítol.

Com conta a Aula, van ser les preguntes dels seus fills, les que el van animar a este docent del Col·legi San Enrique de Quart de Poblet a començar a escriure per si altres famílies ho trobaven útil també. «Sempre m’han fet moltíssimes preguntes i crec que és molt important donar respostes als xiquets, perquè si no, les buscaran a altres llocs, com a internet, i poden trobar qualsevol cosa», reflexiona.

Com a consell, Nogales aposta per «donar sempre una resposta com més clara possible i amb un llenguatge que puguen entendre». Tanmateix, considera clau «no inventar coses».

«Perdre la confiança d’un fill, com a pare, és el pitjor que pot passar. S’ha de dir sempre la veritat i si a vegades s’ha de sofrir, es fa i se supera junts perquè, si no, estarem educant a persones que no s’enfronten a les coses si no són boniques, com la mort i altres temes», explica el mestre.

Temps de qualitat i real

Per a ell, «l’estiu pot ser un bon moment» per a parlar i abordar certes temàtiques. «Sempre que se tinga el temps per a parlar amb els fills, ha de sorgir la conversa», recomana. «És important que el temps que tinguem amb ells siga bo. Té igual si és una hora o mitja, però ha de ser de qualitat i real, destinat als fills, a conversar o a fer qualsevol activitat», afegix.

Tot i tindre una àmplia experiència docent amb l’alumnat, ser pare i haver escrit 'Microrrelatos para familias en apuros', reconeix que hi ha temes que costa abordar, sobretot a certes edats. «Parlar de la mort és complicat, de la sexualitat, dels divorcis o de les famílies», enumera. A més, recorda que els progenitors també poden «prendre el seu temps per a contestar». «No cal que siga una resposta immediata, podem preparar mentalment com enfocar el tema i instar a parlar-ho un poc més tard», diu.

El que sí que creu és que «ha d’haver llibres que donen respostes a estes qüestions i pautes reals, perquè moltes vegades jo parle des de la meua experiència i de coses que m’han passat», justifica.

Tal vegada, eixa siga la clau que l’obra tinga «molta bona acollida». «Hi ha famílies que m’escriuen per xarxes i me donen les gràcies perquè els ha funcionat i agradat, i des de l’editorial asseguren que s’està demanant molt». «Estic molt content», assegura.