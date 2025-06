Lectures per a l’estiu que connecten educació, ecologia i compromís juvenil

Amb el mes de juny tanquem un nou curs escolar, un trajecte compartit ple d’aprenentatges, reptes i descobriments. Ha sigut un any de preguntes, de descobriments i de creixement, tant acadèmic com personal. Ara, amb l’arribada de l’estiu, s’obri una etapa diferent, marcada per un ritme més pausat, per la llibertat dels horaris i per la possibilitat de triar què llegim, com i quan.

És temps de fer balanç, però també d’obrir finestres a noves experiències. L’estiu es presenta com una oportunitat magnífica per a continuar llegint, però des d’un altre lloc: el del plaer, la curiositat i la reflexió. Lluny de les obligacions escolars, la lectura pot convertir-se en un refugi, en una aventura o en una manera de mirar el món amb ulls nous.

En este context, proposem una selecció de lectures infantils i juvenils que els ajuden a comprendre millor el món que els envolta, especialment en allò que fa referència a la sostenibilitat i el canvi climàtic. Temes que, lluny de ser exclusius dels adults, preocupen també als més joves, que sovint es mostren especialment sensibles davant la crisi ecològica i compromesos amb la necessitat de canviar les coses. La seua mirada, sovint més neta i directa, ens recorda que el futur no és una abstracció, sinó una responsabilitat compartida.

Els llibres poden ser una porta d’entrada a esta consciència ambiental. A través de les històries, els personatges i els conflictes, els lectors i lectores poden identificar-se amb realitats diverses, fer-se preguntes i imaginar alternatives. Llegir, en este sentit, és també una forma d’activisme, una manera de formar-se, de prendre partit i de construir una relació més respectuosa amb el planeta.

Títols recomanats

Una muntanya de fem, de Gemma Armengol, és una lectura ideal per a xiquets i xiquetes de 3 a 8 anys que combina aventura, amistat i consciència ecològica. Jugant al jardí, l’insecte pal Octavi descobrix una muntanya de deixalles que embruta l’espai natural. Amb l’ajuda de la seua colla, posaran en marxa un pla de neteja per recuperar la bellesa del seu entorn. Una història tendra i divertida que convida els més menuts a estimar i cuidar el planeta des del joc i la col·laboració.

Aires de canvi, de Debbie Levy, és una proposta inspiradora per a lectors i lectores de 7 a 12 anys que volen entendre millor el canvi climàtic i el paper que poden jugar per combatre’l. Amb un llenguatge clar i il·lustracions atractives, el llibre explica com la Terra té mecanismes naturals per eliminar el diòxid de carboni, però també com estos ja no són suficients. Per això, convida els joves a descobrir els seus “superpoders” per ajudar el planeta. Una lectura que combina ciència, esperança i acció col·lectiva.

La Colla Natura, de Francesc Gisbert, és una lectura recomanada per a xiquets i xiquetes de 7 a 10 anys que mostra com l’acció local pot tindre un gran impacte ambiental. Quan la mestra Diana proposa un repte a la classe, tres alumnes responen amb històries que defensen els animals urbans, protegixen fonts naturals i promouen habitatges sostenibles. Amb un to proper i optimista, el llibre convida a imaginar barris més verds i solidaris, on la col·laboració i la creativitat són claus per cuidar el planeta.

Lectura amb valors

Fomentar la lectura durant l’estiu és una manera eficaç de mantindre actiu l’interés pel coneixement fora de l’aula. A més de reforçar la comprensió lectora, llegir ajuda els xiquets, xiquetes i adolescents a desenvolupar el pensament crític, ampliar el vocabulari i consolidar valors.

Si les lectures connecten amb temes com l’ecologia o la responsabilitat social, també poden contribuir a formar una ciutadania més conscient i compromesa. Per això, oferir llibres que combinen entreteniment i reflexió és una aposta educativa que dona continuïtat a l’aprenentatge fora de l'aula.