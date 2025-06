Parlem de... Paco Esteve

Paco Esteve (Agres, 1979) és escriptor, filòleg i traductor. Format en Filologia Catalana i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, ha exercit la docència en diverses universitats i instituts, i ha treballat en projectes de traducció i subtitulació per a institucions com la Filmoteca de Catalunya. Actualment, viu i treballa a Mallorca, on compagina l’activitat docent amb l’escriptura i la vida familiar.

La seua trajectòria literària destaca per una mirada pròxima, poètica i compromesa, capaç de capturar la bellesa del quotidià i de reivindicar la cultura i la llengua des de l’arrel del territori. La seua primera novel·la, Qui no fa la festa, va aparéixer com a edició d’autor i posteriorment va ser reeditada. El reconeixement arribaria amb Si ha nevat, una novel·la de gran sensibilitat i pes simbòlic, que va ser guardonada amb el XXI Premi Enric Valor de Novel·la i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians.

Altres títols com Agres i dolces, una obra de divulgació sobre la llengua i la cultura popular del seu poble natal, i Somiaria libèl·lules, Premi l’Alcúdia de Literatura Juvenil, mostren la seua versatilitat, tant en l’ús del llenguatge com en l’exploració de gèneres. També ha conreat la literatura infantil amb Pandora du sort, un àlbum il·lustrat que ha rebut el Premi Samaruc dels Bibliotecaris Valencians i el Premi de la Generalitat Valenciana al Llibre Infantil més Ben Editat.

La literatura de Paco Esteve destaca per la cura en el llenguatge, la capacitat d’evocar ambients i emocions, i una estima profunda per la cultura popular. Amb una trajectòria diversa, però coherent, ha sabut fer de la seua experiència vital i del seu compromís amb la llengua una eina per contar històries que connecten amb el lector d’una manera propera i autèntica. Una veu que aporta solidesa, frescor i una mirada genuïna a la narrativa actual en valencià.