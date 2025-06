Premis i final de curs: centres educatius excel·lents

S’acaba el curs i a més dels comiats i les celebracions, abans de l’arribada de l’estiu finalitzen també moltes convocatòries, concursos i projectes que els docents i l’alumnat han desenvolupat al llarg de tot l’any acadèmic, o més temps. Per això, són nombrosos els centres educatius que estan arreplegant premis estos dies o que s’emporten la sorpresa de ser els primers en algun certamen.

També l’alumnat i professorat, a títol personal, està arreplegant la recompensa a l’esforç i el treball ben fets. A continuació, recopilem alguns casos que demostren que el sistema valencià és un ensenyament on l’excel·lència abunda, des d’Infantil fins a la Formació Professional.

Un exemple és el treball audiovisual ‘Dime Andrés’ del CEIP San Juan Bautista de Torrent, que ha sigut mereixedor del Premi al Projecte més Innovador de 2025, que atorga la Fundación Trébol Educación, per la seua lluita contra l’assetjament escolar i impacte social i educatiu. Es tracta d’una sèrie web, creada, escrita i protagonitzada per l’alumnat, dins de la iniciativa pionera ‘aluCINE’ que desenvolupa el centre escolar i que és una «aposta pedagògica» i un «vehicle d’aprenentatge emocional, comunicatiu i creatiu».

Professorat del CEIP San Juan Bautista de Torrent. / Levante-EMV

Com expliquen des del centre, l’objectiu és «visibilitzar situacions reals d’assetjament, sensibilitzar a la comunitat educativa i fomentar l’empatia, el respecte i l’acció col·lectiva enfront del bullying». Disponible a YouTube, és un treball, a més, que també estan veient a altres centres educatius.

Els coordinadors del projecte, Juan Carlos Pastor Belenguer i Silvia Cubells Navarro, destaquen que el premi «posa en valor el poder transformador de l’alumnat quan se li escolta, se li forma i se li dona veu». A més, aprofiten per a defensar que la lluita contra l’assetjament escolar «no pot quedar-se només en protocols: ha de ser viscuda, compresa i comptada pels qui la patixen i la poden frenar».

eTwinning

En esta línia, el CEIP San Juan Bautista de Torrent reafirma el seu compromís «amb una escola inclusiva, participativa i valenta, on cada veu compta i on el cinema es convertix en una poderosa eina de canvi».

D’altra banda, els centres valencians també estan d’enhorabona en els premis eTwinning. El projecte europeu ‘ClimART Action’, de l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia, ha rebut el Premi Nacional eTwinning 2025 en la categoria de Formació Professional. El coordinador del projecte, el professor Jordi Martí (de la família d’Imatge i So), destaca «el paper, la implicació i el compromís» de l’alumnat, professorat i col·laboradors, que han fet possible que esta iniciativa es desenvolupe en els dos últims cursos.

«Ha estat un clar exemple de com l’art i el disseny gràfic es poden convertir en eines educatives per promoure la sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic», explica. Ha sigut un projecte col·laboratiu entre Romania, Itàlia i Espanya, que ha arribat a més de 90 alumnes, sis docents i dues il·lustradores professionals, i ha suposat un valor afegit a la formació de l’alumnat d’FP.

Reconeixement a Jordi Martí. / Levante-EMV

«Este premi no és només un reconeixement, sinó un impuls que ens anima a continuar apostant per una Formació Professional que no només forme tècnics competents, sinó també persones compromeses amb el seu entorn», apunta Martí. En este àmbit, destaca també el reconeixement del CIPFP Ausiàs March de València.

El Centre Integrat Públic de Formació Professional ha sigut guardonat amb un premi europeu de la comunitat educativa en línia d’eTwinning, pel seu projecte col·laboratiu internacional d’emprenedoria «MOOC Entrepreneurial Skills» en la categoria de Formació Professional. És una activitat de l’acció clau d’Erasmus + KA210_VET, una associació a xicoteta escala per a Formació Professional, s’anomena ‘Digigreen 4VET’, i ha estat coordinada pel centre valencià, amb participants alemanys i portuguesos.

Alumnat i professorat del CIPFP Ausiàs March. / Levante-EMV

El projecte fomenta la comprensió integral de l’emprenedoria i motiva a l’alumnat a assumir reptes en equips internacionals, identificant solucions empresarials viables. Han analitzat una empresa real present i es van proposar solucions, assumint un repte proposat pel Boston Consulting Group. En este cas, han participat estudiants de les famílies professionals de Comerç, Administració i Sanitat, en un gran exemple d’aprenentatge col·laboratiu, i el professorat també ha treballat en un equip interdisciplinari.

El premi serà entregat durant l’eTwinning Annual Conference que se celebrarà del 23 al 25 d’octubre a Brussel·les.

En l’àmbit e Twinning, encara queda un altre reconeixement. El Col·legi Pío XII de València ha rebut el distintiu ‘eTwinning School’, atorgat per la Comissió Europea i que a Espanya tenen 165 escoles. Destaca als centres que demostren un compromís amb la col·laboració internacional, la innovació pedagògica i l’ús de les tecnologies digitals a l’aula.

Per a obtindre este reconeixement han de complir-se diversos requisits, com desenvolupar cada any projectes eTwinning —com el ‘Free Happy Spaces’ que han dut a terme—; haver obtingut en els dos anys anteriors un segell de qualitat nacional o Europeu en els últims dos anys; i la participació activa de diversos docents del centre en les diferents iniciatives.

Per això, des del centre concertat se feliciten per este nou èxit i per ser «un exemple per a altres escoles», com diu la felicitació que han rebut de la Comissió Europea, Ja se preparen per als nous reptes que han d’enfrontar.

L’exemple de l’equip CVSkills25

Continuant amb els reconeixements, recentment, la Conselleria d’Educació ha lliurat els Premis Extraordinaris de Formació Professional als estudiants amb millors expedients —19 de Grau Mitjà i 20 de Superior— i va reconèixer els 32 alumnes que van participar en la competició CVSKills25.

«Demostren el potencial de la Formació Professional en la Comunitat Valenciana, una formació que, per la seua configuració, característiques i contacte directe amb el món de l’empresa, té eixa adaptabilitat i flexibilitat que requerix la societat del segle XXI», va assenyalar Marta Armendia, directora general de Formació Professional, en l’acte.

L’alumnat que conforma l’equip d’Skills valencià i que ha sigut reconegut per la Conselleria d’Educació, recentment. / Levante-EMV

Tanmateix, en este final de curs, la Conselleria d’Educació també ha rebut un reconeixement. En concret, ja sigut la guanyadora en els e-Assessment Awards 2025 pel treball realitzat en la digitalització de l’avaluació de diagnòstic del sistema educatiu valencià.

El projecte, presentat juntament amb Open Assessment Technologies, propietària de la plataforma digital TAO-testing, ha sigut reconegut pel jurat internacional com una de les experiències més destacades a escala global en matèria de transformació digital aplicada a l’avaluació educativa.

Estos són només alguns exemples de com el sistema educatiu valencià progressa adequadament i destaca en diferents àmbits, curs rere curs. Ara toca un merescut descans. En 2025-26, més.