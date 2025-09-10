La Ciutat de les Ciències llança 4 concursos escolars
Busquen despertar vocacions científiques entre l’alumnat a través de la robòtica i la química i promoure valors com la sostenibilitat
AULA
LLes millors idees sostenibles, robots dissenyats pels estudiants, sorprenents cristalls creats en laboratori i processos químics presentats de manera original són els desafiaments que planteja un any més la Ciutat de les Arts i les Ciències a la comunitat escolar. Les finals d’estos concursos de ciència se celebraran, a mode de fira científica, l’any vinent en el Museu dels Ciències, el 17 d’abril (Acció pel Clima), el 8 de maig (Desafiament Robot), el 15 de maig (Cristal·lització a l’Escola) i el 22 de maig (Reacciona!).
Acció pel Clima
En 2026 tindrà lloc la sisena edició de Acció pel Clima que compta amb la col·laboració de Reciclamás, Global Omnium, Avanqua i Power Electronics. Els estudiants de Primària, Secundària, Batxillerat i cicles de Formació Professional Bàsica i Grau Mitjà de tota Espanya tenen fins al 13 de febrer de 2026 per a presentar les seues idees per a la conservació i sostenibilitat del planeta.
Desafiament Robot
La competició de la XIV edició de Desafiament Robot, organitzat en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV), se celebrarà el 8 de maig i compta amb la col·laboració de Startup València, Omron i Power Electronics. Eixe mateix dia se celebrarà la Fira dels Invents de la UPV. Fins al 30 de gener poden inscriure’s al concurs els equips de centres de Secundària, Batxillerat i d’FP.
Cristal·lització a l’Escola
La Ciutat de les Arts i les Ciències, la Universitat de València (UV) i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló col·laboren un any més en l’organització de Cristal·lització a l’Escola dirigit a estudiants de segon cicle de Secundària i Batxillerat als qui se’ls proposa realitzar experiments de creixement de cristalls en els seus centres escolars que presentaran al jurat en el Museu dels Ciències el 15 de maig. El termini d’inscripció finalitza el pròxim 14 de gener.
Reacciona!
Finalment, en col·laboració amb la Secció Territorial de València de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ) s’ha convocat la quinzena edició del concurs Reacciona! que busca incrementar l’apreciació pública de la química. El certamen es dirigeix a estudiants de 3r i 4t de Secundària, Batxillerat i d’FP de Grau Mitjà de tota Espanya que deuen presenten un material multimèdia que expose de manera didàctica i original, algun procés químic. La inscripció es tancarà el 19 de febrer de 2026.
