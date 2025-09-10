En primera persona
Francisco Castaño: "Eduquem en Disney i la vida és ‘The Walking Dead’"
Francisco Castaño és professor de Secundària, orientador familiar i autor de ‘Educar con disciplina positiva’ (Plataforma). Explica per què, en molts casos, la tornada a l’escola és complicada per a les famílies
Per Olga Pereda
Professor de Secundària, orientador familiar i autor de Educar con disciplina positiva (Plataforma), Francisco Castaño reconeix que setembre és un mes molt complicat en les llars per la tornada al col·le. Recomana reprendre de manera progressiva la rutina i explica que molts dels problemes de comportament de xiquets, xiquetes i adolescents tenen un motiu: «Eduquem en Disney i la vida es Walking dead»; evitem coste el que coste que els nostres fills patisquen i apliquem malament la famosa disciplina positiva.
Els nervis per la tornada al col·le són normals, però la volta a la rutina és una bomba de rellotgeria en moltes famílies. Quan cal demanar ajuda professional?
Setembre és una revolució. Si tens un problema seriós amb el teu fill, costa demanar ajuda. Especialment si és menut perquè és reconéixer que no pots amb ell. En la majoria dels casos, són problemes conductuals. No és que els pares ho estiguen fent mal sinó que del mode que actuen no està donant els resultats que volen. El mal comportament genera molta tensió, els pares tenen dret a viure i afluixen a l’estiu amb horaris, menjars, pantalles. A l’estiu cedim i comprem la pau. Arriba setembre i hem de tornar a fixar les rutines, els xavals es neguen i es genera el problemón.
Què podem fer? Fixar més límits a l’estiu?
El problema no ve de l’estiu, està instal·lat a casa. Un problema de comportament ve definit perquè no som capaços de fer complir els límits i passem molt temps enfadats amb ells. En consulta, una mare em va dir que volia gaudir dels seus fills perquè sempre estava en conflictes. Tots volem que siga suportable i deixar de barallar, però no fem res i pensem: bo, ja creixerà i madurarà.
Error.
Immens. Si hi ha un problema de comportament, el xiquet creix i el problema amb ell. I no és el mateix una rabieta amb cinc anys que amb 15. Sempre es demana ajuda a última hora, però hauria de ser al revés. Si més no accentuat estiga el problema, més fàcil se solucionar serà.
Hi ha pares tan dialogants que pregunten als seus fills si prefereixen anar a un campament a l’estiu o quedar-se a casa.
Ho explique en el llibre, efectivament. És un cas real. El pare va argumentar que no volia restar autonomia als seus fills, uns bessons de 5 anys. Els xavals van triar quedar-se a casa i la mare, que teletreballa, va acabar desbordada i amb l’autoritat perduda.
Per què comprem la felicitat?
En el cas d’eixa família, perquè els xiquets anaren autònoms. Educar és ensenyar a prendre decisions, d’acord. Els nostres fills hauran de prendre les decisions que els toquen per edat. Un xiquet de cinc anys no decideix si va al campament o a quin col·le va.
Parla de la importància del vincle emocional amb els fills, però no és el mateix un xaval fàcil que un xaval difícil.
Educar no és fàcil. I encara és més difícil si tu no comprens. És imprescindible que comprengues als teus fills, que no és el mateix que permetre. Has de comprendre com és el teu fill i acceptar la situació. T’enfadaràs? Clar, eres un ésser humà.
«La vida no és justa i si penses que el teu profe és dur, espera a tindre cap al treball», és una de les onze regles de vida de Bill Gates que sempre els comenta a les famílies que acudixen a la seua consulta. Com podem inculcar estos valors als xavals?
Per a educar no cal dir, cal fer. Jo li puc dir mil vegades al meu fill que la vida no és justa, però ho aprendrà quan veja una injustícia. El problema és que intentem que siguen feliços, que no patisquen, que no s’enfaden, que no estiguen tristos. Si es mor la meua mascota, em posaré trista; és una resposta del meu cervell, no ho faig voluntàriament. Però quan es mor el gos, diem al nostre fill: «No et preocupes, demà et compre un altre». És l’inconvenient de la disciplina positiva mal enfocada.
Se’ns ha anat un poc la mà amb la disciplina positiva?
No l’estem aplicant bé. Es tracta d’educar amb respecte, no cridar, generar vincle emocional, però tot això no està renyit amb fixar límits. No és el mateix educar amb fermesa que amb duresa. Si tu decidixes que el teu fill estiga a les 22:00 hores a casa o que es banye abans de sopar, ho ha de fer. Ells no volen i comencem a negociar i acaben manejant la situació. La majoria de problemes no són per l’absència de límits sinó perquè no sabem com fer que els complisquen. Els pares no som comercials, no els hem de vendre als nostres fills una norma o un límit. Un límit és dir que «no» a alguna cosa que volen fer. I ha de ser ferm. Li ho he de dir i acompanyar-ho d’un motiu.
Alguna recepta?
Paciència, afecte i constància. Les coses es poden reconduir i mai cal tirar la tovallola amb un fill. L’adolescència és divertida, però depén del que faces entre els 6 i els 12 anys serà més o menys divertida.
Francisco Castaño dona claus per a apluicar de forma correcta la disciplina positiva.
