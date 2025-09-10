L’atenció psicològica, prioritat per al 2025-26
PeR M. bouiali
La pandèmia va evidenciar entre la comunitat educativa la necessitat de prestar atenció a la salut mental de l’alumnat. És un tabú que les generacions més joves han trencat, una preocupació per a les famílies i una realitat que està present als centres educatius, on cada vegada més professorat detecta ideacions suïcides, conductes autolesives o altre tipus de patologies (com TCA, depressió o ansietat) entre les i els alumnes. Ja el Consell del Botànic va començar a treballar per a donar solucions i eines a esta realitat, fa dos cursos, amb programes pilots d’educació emocional a les aules. Per a este 2025-26, les conselleries d’Educació i Sanitat han anunciat un reforç de professionals de la psicologia en 22 departaments de salut i que prestaran especial atenció a infants i adolescents. Especialment, estaran en contacte amb els instituts i el professorat per a detectar a temps estes situacions. A més, el Consell ha reforçat la coordinació entre els centres educatius i les unitats de salut mental infantojuvenil amb la creació de les 22 Unitats de Detecció Precoç de Salut Mental en l’àmbit educatiu en tot el territori. També treballa en este sentit el Cefire específic d’Educació Inclusiva, Benestar i Salut Mental; i este curs el Consell té previst desenvolupar el ‘Programa Escolar per a la Promoció del Benestar Emocional i la Prevenció d’Addiccions Cal tindre en compte que la dana també ha impactat durament en la salut mental de l’alumnat de les zones afectades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias activa el nivel 1 por el riesgo de inundaciones en toda la Comunitat Valenciana
- Emergencias vigila si se activa la alerta roja por lluvias ante un episodio 'muy inestable
- De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana
- Quinientos conductores pakistaníes entran en el sector del taxi de València
- Retenciones de casi 40 kilómetros en los principales accesos a València
- El riesgo por lluvias intensas se alarga hasta la madrugada del miércoles con un doble aviso naranja
- El fuerte viento desata el pánico en el centro comercial de Xàtiva
- El edil de fiestas de Moncada pide disculpas tras el altercado pero no dimite