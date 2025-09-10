L’Oceanogràfic impulsa una nova manera d’ensenyar i aprendre de la mar
El contacte directe amb espècies i hàbitats convertix a l’aquari de València en una aula viva on es treballa l’ecologia, la sostenibilitat i la responsabilitat
Aula
Amb l’inici del nou curs escolar, l’Oceanogràfic de València renova el seu compromís amb l’educació ambiental i presenta la nova oferta educativa per al curs escolar 2025-26 amb la finalitat d’acostar el món marí als estudiants de totes les etapes educatives. Sota la premissa que la sensibilització i el coneixement són les millors eines per a la conservació, el major aquari d’Europa posa en marxa un renovat programa d’activitats dissenyat per a fomentar la curiositat, el pensament crític i l’acció responsable enfront dels desafiaments mediambientals.
Entre taurons i tortugues
La proposta educativa abasta des d’Infantil fins a la universitat, incloent-hi alumnat amb diversitat funcional, amb itineraris adaptats a cada nivell. L’objectiu és que els estudiants observen i visquen experiències immersives capaces de transformar la seua manera de relacionar-se amb la natura.
Entre les activitats més destacades es troba el ‘Passeig per l’Albufereta de l’Oceanogràfic’, un recorregut per l’aiguamoll naturalitzat que recrea la riquesa de l’Albufera i que alberga espècies autòctones com el sivert o el samaruc. Este espai, que forma part dels llacs exteriors de l’aquari, es convertix en una finestra directa a la biodiversitat local i en un recordatori de la importància dels ecosistemes aquàtics per a la salut del planeta Terra.
A més, els escolars podran sumar-se a itineraris temàtics com el ‘Viatge als Pols’, que els permetrà descobrir la vida dels pingüins i els mamífers marins de les regions gelades; el ‘Viatge pel Mediterrani’, centrat en la Posidònia oceanica i la fauna marina del litoral; o el ‘Viatge del Tauró’ i el ‘Viatge de la Tortuga’, dissenyats per a aprofundir en el coneixement d’espècies emblemàtiques i les amenaces que enfronten.
El programa també inclou experiències singulars com la ‘Immersió en l’aquari’, on l’alumnat des de 3r de Primària a Batxillerat té l’oportunitat de visitar la zona tècnica, descobrir la guarderia de peixos i comprendre com es gestiona un centre que combina investigació, conservació i divulgació.
Educació transformadora
Si en cursos anteriors la gran novetat va ser el ‘Viatge pel Canvi’, centrat en el canvi climàtic, enguany l’Oceanogràfic reforça la seua mirada en els viatges educatius pels Pols com a fil conductor de la seua proposta.
Cada activitat està dissenyada perquè els estudiants comprenguen que els problemes mediambientals afecten el seu entorn més pròxim. El contacte directe amb espècies i hàbitats convertix a l’Oceanogràfic en una aula viva on es treballen conceptes d’ecologia, sostenibilitat i responsabilitat.
Xarxa d’Escoles Blaves
En el marc del nou curs, l’Oceanogràfic continua coordinant la Xarxa d’Escoles Blaves de la Comunitat Valenciana, que enguany estrena logotip alineat amb la identitat de la Xarxa Espanyola i la European Blue Schools Network, impulsada per la Comissió Europea. Este projecte connecta als centres educatius amb la mar i altres ecosistemes aquàtics a través d’iniciatives que promouen la sostenibilitat, la ciutadania activa i el coneixement del medi marí. Els col·legis interessats a desenvolupar els seus propis projectes vinculats a l’oceà poden contactar amb l’Oceanogràfic per a consolidar un aprenentatge col·laboratiu i participatiu.
Recursos per a docents
A més de les visites, l’Oceanogràfic oferix també materials didàctics que complementen el treball en les classes. Els estudiants tenen accés a mostres biològiques, recursos audiovisuals i dinàmiques participatives que reforcen l’aprenentatge. Així mateix, el centre marí manté el seu compromís amb el professorat a través de les Jornades del Docent, amb una pròxima trobada prevista per al dissabte 20 de setembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias activa el nivel 1 por el riesgo de inundaciones en toda la Comunitat Valenciana
- Emergencias vigila si se activa la alerta roja por lluvias ante un episodio 'muy inestable
- De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana
- Quinientos conductores pakistaníes entran en el sector del taxi de València
- Retenciones de casi 40 kilómetros en los principales accesos a València
- El riesgo por lluvias intensas se alarga hasta la madrugada del miércoles con un doble aviso naranja
- El fuerte viento desata el pánico en el centro comercial de Xàtiva
- El edil de fiestas de Moncada pide disculpas tras el altercado pero no dimite