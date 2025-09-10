Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegir per a créixer, un camí de descobriment i transformació

La lectura transforma l’aprenentatge en aventura i la rutina en descobriment i ajuda a créixer amb valors, curiositat i pensament crític

F. Bromera

Amb l’inici d’un nou curs escolar tornen les rutines, els horaris i les motxilles plenes de llibres. Però, més enllà de l’àmbit acadèmic, la lectura es revela com una eina essencial per al creixement personal i emocional del més menuts. Llegir no és només una competència escolar, és una experiència transformadora que obri camins, que forma persones i que acompanya al llarg de tota la vida.

Quan els més joves lligen, no només descobreixen històries, sinó que activen processos cognitius, emocionals i socials que deixen una empremta duradora. La lectura els permet comprendre millor el llenguatge, enriquir el vocabulari i millorar la memòria, mentre desperta la imaginació i la creativitat. A continuació, descobrim alguns dels principals beneficis de la lectura i com aquests contribueixen al seu creixement integral.

Millora del llenguatge

La lectura exposa els xiquets i xiquetes a una gran varietat de construccions lingüístiques i registres, des del narratiu fins al poètic o descriptiu. Això els ajuda a estructurar millor les frases, utilitzar connectors de manera natural i expressar les idees amb claredat i precisió, tant de manera oral com escrita. La pràctica constant del llenguatge escrit enriqueix la capacitat comunicativa i desenvolupa la seguretat en l’expressió.

Ampliació del vocabulari

Cada llibre introdueix paraules noves que sovint no apareixen en la conversa quotidiana. Aprendre-les en el seu context facilita la comprensió i permet expressar-se amb més precisió i matisos. Un vocabulari ric també afavoreix la comprensió de textos més complexos.

Reforç de l’ortografia

Llegir de manera habitual ajuda a memoritzar la forma correcta de les paraules i redueix els errors ortogràfics de manera natural. L’exposició contínua al llenguatge escrit és una manera eficaç i plaent d’aprendre a escriure correctament.

Desenvolupa la memòria

Seguir trames i personatges activa la capacitat de retenció i la connexió d’idees. Aquesta pràctica reforça l’atenció al detall i facilita la comprensió de processos complexos, habilitats clau en l’aprenentatge i en la vida quotidiana.

Millor concentració

Llegir requereix atenció sostinguda i la capacitat de mantenir el focus en un context que no ofereix recompenses immediates. En un món ple de pantalles i estímuls digitals, la lectura ensenya a pausar, a escoltar la pròpia ment i a mantenir l’atenció durant períodes més llargs, fomentant l’autodisciplina i la capacitat de centrar-se en tasques complexes.

Escoltar i expressar-se

Els llibres són mestres d’empatia. Permeten entendre emocions, interpretar motivacions i posar-se en la pell dels altres. Aquesta pràctica millora la capacitat de comunicar-se amb claredat, escoltar activament i expressar sentiments i idees amb coherència. La lectura es converteix així en una escola de comunicació emocional i social.

Estimula la imaginació

Llegir els transporta a mons fantàstics i situacions impossibles, obrint la ment a noves possibilitats. Aquesta estimulació constant de la imaginació fomenta la creativitat, la resolució de problemes i la flexibilitat del pensament. La lectura els ensenya a inventar, projectar-se i veure alternatives, habilitats que seran essencials al llarg de tota la seva vida.

Per tant, fomentar la lectura des de la infància no és només una aposta educativa, sinó una inversió emocional, social i cultural. Cada llibre que arriba a les mans d’un xiquet o xiqueta és una llavor que pot germinar en curiositat, empatia, pensament crític o creativitat. Llegir és una pràctica que connecta amb la vida quotidiana, amb les relacions amb els altres i amb el món que els envolta, oferint eines per a comprendre, reflexionar i créixer de manera integral.

