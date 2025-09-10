Tornada al col·le, nervis i salut mental
Ansietat per separar-se dels pares, dificultats d’aprenentatge o problemes de ‘bullying’ són els principals motius de que a l’inici de curs les cites amb consultes de psicologia augmenten un 25 %
Per Olga Pereda
La tornada al col·le implica, cada curs, nervis i incertesa en les famílies. Xiquets, xiquetes i adolescents s’han d’acomiadar de la flexibilitat de l’estiu i donar la benvinguda a la rigidesa del nou curs. El normal és sentir inquietud durant estos dies, especialment si hi ha un canvi. Per exemple, col·legi nou o passar d’Infantil a Primària o a l’institut. Fins ací, tot bé. No obstant això, quan el desassossec emocional és massa intens, s’allarga més enllà de dues o tres setmanes o hi ha somatització, ja no parlem d’una preocupació ordinària sinó d’una situació que requereix ajuda. Primer, de les mares i els pares. I si ells es desborden, d’un professional. Setembre és, de fet, un mes crític en les consultes de psicologia, on les cites poden augmentar fins a un 25%, segons les estadístiques del grup sanitari Top Doctors.
«Estar nerviós davant la tornada al col·le és perfectament normal i gens patològic. Els xiquets i les xiquetes senten incertesa i es pregunten com seran els seus professors, si se’ls donarà bé el curs, si faran amics nous o els canviaran de grup. Però si eixa anticipació i eixe malestar psicològic persistix en el temps o és molt intens i els pares i les mares no saben com manejar la situació, el millor és acudir a un professional. Sobretot, si es tracta de xiquets que toleren malament la frustració. La primera consulta sempre ha de ser amb els pares, que són els responsables d’ajudar a modificar la conducta dels seus fills», explica la psicòloga especialitzada en infància i adolescència Elisa López, acostumada a rebre un al·luvió de pacients a la fi d’agost i principis de setembre.
«Setembre és el mes de major demanda», confirma la psicòloga sanitària Mercedes Bermejo. «El retorn a la rutina, els horaris rígids i les exigències no sols acadèmiques sinó d’extraescolars fan que la tornada al col·le ens faça més vulnerables emocionalment. Sobretot, si hi ha un canvi vital, per exemple, una mudança, una ciutat nova o es passa del col·legi a l’institut», afegix.
Resistir-se a matinar els primers dies, assegurar que el col·le és avorrit o patir algun mal de cap ocasional entra dins de la normalitat. «Els pares i les mares han de parlar amb calma amb els seus fills i filles i normalitzar les emocions que senten. Acompanyar-los, ajudar-los i, sobretot, validar-los», explica Èlia Sasot Ibáñez, psicòloga del centre mèdic Teknon. Si els progenitors no saben com actuar, es desborden o veuen que els símptomes persisteixen més enllà de les quatre primeres setmanes, és hora de demanar ajuda professional.
Hi ha senyals d’alarma que mai s’han de deixar passar. “Si el teu fill està patint una ansietat intensa dia a dia, hiperventila amb freqüència, li veus trista de manera continua o té dolors físics sense causa mèdica aparent, cal actuar. Les causes són múltiples i no sols tenen a veure amb la personalitat dels xiquets i xiquetes o les seues habilitats socials, també cal tindre en compte la seua vida social, des de l’economia familiar fins a l’entorn del col·legi o el barri», apunta Sasot.
L’estiu implica menys normes i major presència dels progenitors o figures d’inclinació, tot el contrari del que ocorre al setembre. En Infantil i primers cursos de Primària, l’ansietat per separació dels pares i les pors anticipatòries són un dels principals motius de consulta, segons l’experiència de Bermejo, que destaca el paper fonamental dels adults a l’hora de brindar seguretat als fills i filles. Una altra causa freqüent de consulta són les dificultats d’atenció, concentració i aprenentatge.
Alerta contra el ‘bullying’
L’assetjament escolar també apareix en escena pel temor dels xavals a trobar-se amb els companys que els han fet la vida impossible durant el curs anterior. L’Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària (AEPap) recorda que, en estos casos, la tornada al col·le és un moment d’especial tensió i que, fins i tot, pot repercutir en la salut dels i les escolars.
«L’assetjament escolar no és un problema nou. No obstant això, la generalització de l’ús de pantalles en edats cada vegada més primerenques i la consegüent dificultat per a vigilar aquestes conductes, alienes a l’escola, però relacionades amb ella perquè impliquen l’alumnat, afavorixen els casos d’assetjament a través de mitjans electrònics», explica la doctora Teresa Cenarro, vicepresidenta de la AEPap. «Cada vegada detectem a xiquets i xiquetes més xicotets, des dels 8 anys, víctimes de ciberassetjament», alerta.
Per a minimitzar l’impacte d’estes situacions, els pediatres advoquen per la prevenció i la detecció precoç en les famílies i les aules. La dificultat dels menors víctimes i del seu entorn per a comunicar problemes fan que el problema puga passar desapercebut, per la qual cosa les famílies i docents han d’estar atents a alguns signes, com a irascibilitat i baixada de rendiment acadèmic. Una altra bandera roja és quan el menor deixa de fer una activitat que abans li agradava.
Desintoxicació de pantalles
L’estimulació constant i l’abús de pantalles —un altre clàssic de l’estiu— exigix una «desintoxicaciów» que, segons la psicòloga López, no és gens fàcil i pot portar entre 10 i 12 dies en el millor dels casos. «Este estiu he vist quantitat de famílies desdejunant, menjant i sopant amb els xiquets sense deixar de mirar el mòbil, veient vídeos curts de tot just uns segons. No volem veure el problema? Ho tenim, i enorme. Comence a pensar que és un mite que les famílies ho fem el millor que podem perquè ara ja tots sabem els riscos de l’abús de pantalles», alerta deixant clar que els adults són els primers que necessiten la «desintoxicació».
Les especialistes en salut mental infantojuvenil no sols alerten dels senyals de risc davant una tornada al col·le patològica sinó que envien un missatge de tranquil·litat a les famílies. «Quasi tots els problemes psicològics es poden solucionar gràcies a la plasticitat cerebral», recorda López. Això sí, com més prompte s’acudisca a un professional sanitari millor. «És molt més fàcil canviar hàbits i comportaments a edats primerenques. Generalment, com més xicotets són els pacients, més senzill és el tractament», conclou la psicòloga, que aplaudix a les famílies i la societat per haver reduït l’estigma social que abans envoltava la salut mental infantojuvenil.
