Crear un itinerari lector que desperte la passió pels llibres
Proposem començar el curs amb llibres que fomenten pensament crític i inspiren el gust i la curiositat per llegir entre l’alumnat
Levante-EMV
Comença un nou curs i, amb ell, el repte il·lusionant d’escollir les lectures que acompanyaran l’alumnat al llarg dels pròxims mesos. No és una tasca menor, perquè cada llibre triat es converteix en una porta oberta a nous mons i en una oportunitat per transformar la relació dels estudiants amb la lectura. A través de les obres seleccionades, el professorat no sols transmet coneixements, sinó que també orienta sensibilitats, desperta curiositats i crea moments compartits que poden marcar profundament la trajectòria vital dels més joves.
Una lectura ben triada estimula el pensament, encén el desig de saber i convida a mirar la realitat des de perspectives diferents, mentre que una elecció poc encertada pot reforçar la idea que llegir és només una obligació acadèmica sense sentit. Per això, dedicar temps i criteri a la selecció de llibres és una de les decisions més importants en l’inici de curs.
Criteris per a una bona selecció
A l’hora de triar les lectures del curs, és fonamental buscar la diversitat de gèneres i veus, combinant clàssics i obres contemporànies, narrativa i poesia, autors i autores, per oferir a l’alumnat una visió plural de la literatura. També cal ajustar la selecció a l’edat i al context, tenint en compte la maduresa lectora i els interessos dels estudiants perquè cada llibre es convertisca en un repte accessible i motivador.
Igualment important és la qualitat literària. Cal seleccionar obres escrites amb una llengua rica i acurada, que siguen model d’expressió i alhora transmeten bellesa i força literària. Finalment, convé que els llibres connecten amb la realitat, tractant temes propers com la identitat, l’amistat, la justícia o el medi ambient, de manera que fomenten la reflexió crítica i el diàleg a l’aula.
El paper del professorat és clau per orientar el camí lector de l’alumnat, però la seua tasca no es limita a donar instruccions o avaluar resultats, també implica transmetre entusiasme. Quan els docents mostren passió pels llibres i comparteixen les seues pròpies experiències de lectura, els estudiants ho perceben i es deixen arrossegar amb més facilitat. L’actitud del docent pot convertir una lectura obligatòria en un descobriment apassionant o, per contra, en un simple tràmit acadèmic.
Per això, és important que l’aula siga un espai on la lectura es visca de manera compartida. Llegir en veu alta, debatre sobre els personatges, relacionar la trama amb la realitat quotidiana o donar llibertat per triar entre diverses opcions són estratègies que afavoreixen la implicació i el gust lector. Les lectures no haurien de reduir-se a exàmens o resums, sinó que han d’entendre’s com a experiències que conviden a reflexionar, a imaginar i a disfrutar.
Una responsabilitat compartida
En aquest sentit, la responsabilitat és compartida no sols entre professorat i alumnat, sinó també amb les famílies i la comunitat educativa en general. Quan es crea un entorn lector comú, on llibres i històries circulen més enllà de les parets de l’aula, es multipliquen les oportunitats perquè cada xiquet i xiqueta descobrisca en la lectura una companya de vida.
Aquest inici de curs és l’ocasió perfecta per renovar el compromís amb la lectura. Seleccionar amb cura les obres significa acompanyar els estudiants en el seu creixement personal, ajudant-los a construir una relació positiva i duradora amb els llibres. En mans del professorat, cada lectura pot esdevenir una llavor capaç de germinar en forma de curiositat, sensibilitat i esperit crític.
